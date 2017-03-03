Тиллерсон подготовил первый доклад по правам человека

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон представил в пятницу доклад о положении с правами человека в мире — первый такого рода документ в его работе на посту главы американской дипломатии.

"Доклад о правах человека демонстрирует, что Соединенные Штаты непоколебимо привержены продвижению свободы, человеческого достоинства и глобального процветания", — заявил Тиллерсон в письменном предисловии к докладу.

"Продвижение прав человека и демократической формы правления — ключевой элемент внешней политики США. Эти ценности создают необходимый фундамент для стабильного, безопасного, хорошо функционирующего общества. Защита прав человека — не только моральная обязанность США, она соответствует интересам Соединенных Штатов в том, что делает мир более стабильным и безопасным", — добавил Тиллерсон.

Стоит отметить, что на данный момент доклад пока не опубликован на сайте Госдепа США.