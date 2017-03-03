Мусульмане будут охранять еврейские синагоги

После серии атак на еврейские кладбища и синагоги на территории США американские мусульмане предложили охранять их в знак солидарности между последователями ислама и иудаизма. Об этом пишет The Independent.

Издание приводит в пример сообщения пользователей соцсетей: например, бывший морской пехотинец из Аризоны Тайиб Рашиб выразил недовольство ростом антисемитизма в обществе и заявил, что лично готов пойти охранять еврейские религиозные объекты. «Если ваша синагога или еврейское кладбище нуждается в защите, запишите меня. Этого требует ислам», — написал он в Twitter. Заявление Рашиба быстро разлетелось по соцсетям и породило сотню подобных предложений.