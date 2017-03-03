С кем не встретился Ильхам Алиев и встретился Серж Саргсян

Армянский президент Серж Саргсян, побывавший на этой неделе в Бельгии, вернулся в Армению довольным: в Брюсселе состоялась его встреча с главой Европейского парламента (ЕП) Антонио Таяни. С тем самым Таяни, с которым президент Азербайджана Ильхам Алиев решительно отказался встречаться во время своего февральского визита в Брюссель.

Именно поэтому встреча с председателем ЕП для Саргсяна была так важна в эмоциональном плане, чего армянский лидер, в общем, и не скрывал. Армянский президент с ходу «высоко оценил недвусмысленную и принципиальную позицию Таяни в касающихся основополагающих прав человека вопросах». Здесь угадывается явный намек на недавние провокационные слушания в Европарламенте по ситуации в Азербайджане, организованные проармянскими депутатами и некоторыми эмигрантами из Азербайджана. На них должен был присутствовать Таяни, а после была запланирована встреча с президентом Ильхамом Алиевым, которая не состоялась.

Саргсян во время беседы с Таяни вспомнил и принятие Европейским парламентом резолюции в связи с 100-летием «геноцида армян», пригласил председателя ЕП посетить Армению, поблагодарил за то, что представители Европейского парламента примут участие в наблюдательской миссии при проведении в Армении парламентских выборов. (Напомним, что трое депутатов ЕП побывали в качестве наблюдателей на недавнем «референдуме» в Карабахе).

Президент Армении рассказал председателю Европейского парламента о «ситуации на линии «арцахско»-азербайджанского соприкосновения и «неконструктивных и провокационных шагах Азербайджана», высоко оценил усилия тех евродепутатов, которые лично побывали в «Арцахе». Правда, у Саргсяна вызвало беспокойство, что Азербайджан объявил этих депутатов в розыск.

В общем, армянский лидер нашел в лице председателя Европейского парламента благодарного слушателя. И как оказалось, это не случайно: Антонио Таяни давно проявляет симпатию к разного рода сепаратистам. Об этом haqqin.az рассказала известная украинская журналистка Ярина Лазько.

"Как известно, Антонио Таяни близкий друг, бывший пресс-секретарь и до сих пор доверенное лицо итальянского политика Сильвио Берлускони, которому Украина запретила въезд на свою территорию и возбудила уголовное дело против него за распитие вина в Крыму. Что вы хотите после этого от такого человека?", говорит Лазько.

По ее словам, «Таяни давно проявляет свою симпатию к сепаратистам, поэтому меня не удивляет его позиция в отношении Карабаха и других конфликтов». «Европейские политики давно уже отошли от объективности, они живут в какой-то своей реальности", - сказала она.

Лазько рассказала, что в молодости Антонио Таяни был активистом Молодежного монархического фронта (Fronte Monarchico Giovanile). Это студенческая организация Итальянского монархического союза. «На этом поприще он сражался за право возвращения в Италию представителей Савойского дома, который был запрещен Конституцией вплоть до 2002 года. Напомним, что Савойская династия является древнейшей из сохранившихся в Европе и берет начало еще в X веке. Гонениям монархия подверглась из-за отношений с режимом Бенито Муссолини перед и в период Второй мировой войны.

В 1994 году Таяни стал одним из пяти основателей партии Forza Italia и был представителем Сильвио Берлускони в его первом правительстве. Далее занимал различные государственные посты и занимался журналистикой, в разное время избирался зампредом Еврокомиссии, а затем и Европарламента».

Журналист вспомнила, что с Таяни было связано несколько скандалов, главный из которых получил название "Дизельгейт". Комиссия по промышленности и предпринимательству, которую возглавляет Таяни, как считается, могла быть замешана в истории с занижением показателей вредных выбросов в автомобилях Volkswagen в 2015 году.