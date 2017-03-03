 

США создают в Ереване военный центр

Автор: Отдел информации 

При поддержке США в Армении создается современный тренировочный центр для обучения военных. Об этом рассказал министр обороны Армении Виген Саркисян, передает "Российский Диалог".

"Учебный центр армянских миротворческих сил при содействии наших американских партнеров в ближайшие месяцы будет капитально отремонтирован и получит новый вид", - подчеркнул он.

По его словам, в центре будет установлены лазерные стрелковые тренажеры, комплексная тренировочная система, обеспечивающая реалистическую имитацию боевых действий для солдат.

Саркисян отметил, что после окончания ремонта центра армянские военные получат возможность тренироваться в улучшенных условиях по мировым стандартам.

Министр также рассказал, что армянские миротворческие силы порядка четырех лет принимали участие в миссии в Косово, а ныне участвуют в миротворческой операции в Афганистане.

Кроме того, посол США в Армении Ричард Миллз пояснил, что данная программа реализуется в рамках тесного военного сотрудничества между Ереваном и Вашингтоном. 

0 просмотров


Старости
Алиев едет в Париж, а Саргсян — в Москву
Алиев едет в Париж, а Саргсян — в Москву
Наша погода
Сегодня 12° / 4°
4 Март 14° / 6°
5 Март 8° / 4°
6 Март 9° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.846 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

США создают в Ереване военный центр
Мусульмане будут охранять еврейские синагоги
С кем не встретился Ильхам Алиев и встретился Серж Саргсян
Тиллерсон подготовил первый доклад по правам человека
Массовые задержания россиян на Шри-Ланке
Попытка самоубийства в Гейчае
В Дербенте предотвратили серию терактов
Трампа ждет еще много компромата
Мехмана Гусейнова доставили в Шувеляны
Лукашенко: "Мир сошел с ума"
Порошенко: «Я не ставил себе цель стать президентом»
Квоту на хадж увеличат до 30 миллионов
В Китае избили журналистов BBC
Евросоюз не признает "референдум" в Нагорном Карабахе
Еврокомиссар осудил арест Мехмана Гусейнова
Турция хочет соединить Карс и Нахчыван
Израиль начал экспортировать газ
Группа женщин Азербайджана удостоена наград
Правящая партия плюет на законы своей страны
МИД о визите Мамедъярова в Москву
Генералы МНБ в приподнятом настроении на скамье подсудимых haqqin.az из зала суда
Меркель едет к Трампу
В Украине уволили министра-азербайджанца
Израиль приступил к экспорту газа Впервые в истории
«Азеригаз» оставил без газа целый поселок