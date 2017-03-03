США создают в Ереване военный центр

При поддержке США в Армении создается современный тренировочный центр для обучения военных. Об этом рассказал министр обороны Армении Виген Саркисян, передает "Российский Диалог".

"Учебный центр армянских миротворческих сил при содействии наших американских партнеров в ближайшие месяцы будет капитально отремонтирован и получит новый вид", - подчеркнул он.

По его словам, в центре будет установлены лазерные стрелковые тренажеры, комплексная тренировочная система, обеспечивающая реалистическую имитацию боевых действий для солдат.

Саркисян отметил, что после окончания ремонта центра армянские военные получат возможность тренироваться в улучшенных условиях по мировым стандартам.

Министр также рассказал, что армянские миротворческие силы порядка четырех лет принимали участие в миссии в Косово, а ныне участвуют в миротворческой операции в Афганистане.

Кроме того, посол США в Армении Ричард Миллз пояснил, что данная программа реализуется в рамках тесного военного сотрудничества между Ереваном и Вашингтоном.