На днях Конгресс США принял резолюцию, в которой не только поддерживает территориальную целостность Грузии, но и призывает администрацию США к тесному сотрудничеству с этой южно-кавказской страной в сферах обороны и безопасности.

Из документа следует, что власти США, независимо от любых обстоятельств, не должны признавать де-факто контроль России над какой-либо частью Грузии. Американские парламентарии к тому же призывали российские власти отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Для справки. Резолюция Конгресса США является актом, который не имеет силы закона, принимается только одной из палат парламента и выражает ее мнение по какому-либо вопросу, которое может расходиться с официальной позицией администрации США.

Можно долго перечислять причины и обстоятельства, но факт остается фактом: Азербайджан, земли которого оккупированы уже почти 30 лет, такого внимания конгрессменов до сей поры не удостаивался. И это не смотря на то, что между Баку и Вашингтоном на протяжении 25 лет существуют тесные экономические и достаточно теплые дружеские отношения. Разумеется, Азербайджан рассчитывал на США как на союзника и в политических вопросах, однако этого не случилось - Азербайджан так и не получил от администрации США поддержки в карабахском вопросе.

И равнодушием к проблемам бесконечно далекого от Америки Южнокавказского региона это, пожалуй, не назовешь, ведь США выступают сопредседателем миротворческой Минской группы.

Скорее всего, американские власти до поры до времени устраивает нынешний статус-кво в Карабахе. Но такая позиция играет на руку армянским властям, для которых сохранение этого статус-кво как можно дольше - главная цель и главная задача.

США объясняют свое отношение к проблеме неготовностью руководства Азербайджана и Армении к урегулированию конфликта. Впрочем, двойные стандарты, а налицо именно они, всегда наличествовали в американской политике.

С одной стороны, Вашингтон вроде бы поддерживает территориальную целостность Азербайджана, а с другой – никак не реагирует на оккупацию азербайджанских территорий. А ведь будучи не только постоянным членом Совета Безопасности ООН, но и сопредседателем Минской группы ОБСЕ, США просто обязаны настаивать на выполнении руководством Армении четырех резолюций Совбеза ООН, в которых предлагается безоговорочный и немедленный вывод армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана.

Армения эти решения СБ ООН откровенно игнорирует, а США по этому поводу не предпринимают никаких действий. А между тем, основополагающий принцип этой международной организации обязывает, чтобы «все члены Организации Объединенных Наций, в соответствии с Уставом, подчинялись решениям Совета Безопасности и выполняли их».

Иными словами, резолюции СБ ООН являются обязательными для выполнения всеми членами организации. И в определенных случаях не кто иной, как США, не только настаивают на выполнении принятых перед ООН обязательств, но и силой оружия добиваются неукоснительного подчинения решениям Совбеза ООН. Правда, если это вызвано интересами Вашингтона. Так было в случае с оккупацией Ираком Кувейта, вмешательстве международной коалиции во внутренний конфликт в Ливии и др. Интересы же других стран, в том числе и Азербайджана, США мало волнуют.

Тем не менее, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов не отрицает, что Баку всё еще возлагает определенные надежды на США, даже не смотря на то, что их администрация по-прежнему пассивна в решении карабахской проблемы.

«Отношения между Азербайджаном и США основываются на стратегических связях и развиваются в этом направлении. После теракта в США в 2001 году отношения между США и Азербайджаном перешли на новый этап. Баку и Вашингтон направили все свои силы на борьбу с террором. Азербайджан заинтересован в партнерстве с США, но и у нас есть ожидания. Мы тоже при встрече с американскими коллегами задаем им вопрос, почему в отношении других конфликтов на постсоветском пространстве они, в отличие от карабахского вопроса, активны. Однако в ответ неизменно слышим обтекаемое: «Этим вопросом занимается МГ ОБСЕ». Но, к сожалению, эта структура не в состоянии урегулировать конфликт, а альтернативы ей пока нет. Вот здесь и проявляются двойные стандарты великих держав в отношении к карабахскому конфликту», - высказал свое мнение haqqin.az С.Сеидов.

Азербайджанский европарламентарий уверен, что существует сильное противодействие со стороны армянского лобби в США и всех, кто поддерживает Армению. «Однако, как я неоднократно говорил и повторю снова, чем дольше затягивается урегулирование нагорно-карабахского конфликта, тем больше страдает Запад и его институты. Международный закон не избирателен в отношении какой-то одной страны - он универсален применительно ко всем странам региона, и его невыполнение автоматически ведет к тяжелейшим последствиям в другом регионе, что, собственно, мы и наблюдаем в других конфликтных ситуациях», - резюмировал С.Сеидов.

В то же время главный редактор газеты «Журналистская правда» Владислав Шурыгин в связи с грузинской резолюцией парламентариев США считает, что у Конгресса нет проблем с Арменией, его основная проблема сегодня - Россия. Поэтому Конгресс принимал и будет принимать различные резолюции антироссийской направленности.

«В вопросе Южной Осетии и Абхазии Россия является главным гарантом их независимости, поэтому эти резолюции направлены в основном против России. А в случае с Карабахом Конгрессу незачем журить Армению - армяно-американские отношения нормально развиваются, в Америке большая армянская диаспора, зачем им это нужно? Вот это и называется двойными стандартами США. Видимо, не в интересах США напоминать сейчас о карабахском конфликте. Вот когда это будет в их интересах, может быть, о нем вспомнят…», - подчеркнул В.Шурыгин.