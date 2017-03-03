Переговоры Тиллерсона и Налбандяна по Карабаху

Нагорно-карабахское урегулирование обсудили во время телефонной беседы глава МИД Армении Эдвард Налбандян и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Интерфакс со ссылкой на МИД Армении.

Как сообщается, стороны обменялись мнениями по продвижению процесса мирного урегулирования.

"Была подчеркнута необходимость выполнения достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей. Госсекретарь Тиллерсон заверил, что США продолжат активно содействовать мирному урегулированию конфликта", - сказали в армянском внешнеполитическом ведомстве.