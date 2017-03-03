Эрдоган назвал арестованного журналиста немецким агентом

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал арестованного в Турции немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля немецким агентом, добавив, что он в течение месяца скрывался в консульстве ФРГ.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста Юджеля в понедельник в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма". Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободы СМИ.

"Он как представитель ПКК и немецкий агент, в течение месяца скрывался в консульстве Германии. Целый месяц мы требовали выдать его нам, чтобы он предстал перед судом, но они не выдавали. Я говорил Меркель — когда мы требуем выдачи террористов, вы ссылаетесь на свой независимый и объективный суд, а мы доверяем нашему суду. Потом они нам его выдали и суд его арестовал", — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на церемонии вручения наград. Трансляцию вел телеканал NTV.