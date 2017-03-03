Новая стратегия Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи, которая в настоящее время разрабатывается администрацией президента США Дональда Трампа, не исключает возможности применения военной силы для смены режима и устранения ядерной угрозы от КНДР. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Насколько велика вероятность такого развития событий? Чем может быть чревата новая война в Юго-Восточной Азии?

Ситуацию в интервью haqqin.az комментирует бывший чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Корея, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Георгий Кунадзе.

- Как Вы прокомментируете информацию о том, что в Белом доме рассматривают возможность военной операции или смены режима в Северной Корее и каковы, в целом, планы США в отношении данного государства?

- Дональд Трамп производит впечатление импульсивного человека в состоянии стресса. Страна расколота как никогда в последние десятилетия. В таких условиях президент США явно нуждается в какой-то новой инициативе, которая позволила бы объединить нацию. Обращение к северокорейской теме такую возможность в принципе дает. Параноидальный режим в Пхеньяне вызывает едва ли не единодушное отвращение американцев.

Проводимые им ядерные и ракетные испытания нарушают резолюции СБ ООН, а недавнее убийство в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского диктатора Ким Чен Ына, осуществленное с помощью боевого отравляющего вещества, свидетельствует о том, что невменяемость последнего прогрессирует. Другое дело, что военная операция США против Северной Кореи до сих пор считалась невозможной. Ведь оказавшись у последней черты, Пхеньян, скорее всего, применил бы ядерное оружие. Счет погибших в этом случае пошел бы на миллионы, а весь Корейский полуостров превратился бы в зону радиоактивного заражения. Не уверен, что американцы знают, как предотвратить такой сценарий, а потому полагаю, что на военную операцию они все же не решатся.

- И все же, каковы возможности Северной Кореи противостоять гипотетической военной операции США или иного противника?

- При нейтрализации северокорейского ядерного потенциала, о котором известно немного, реальных возможностей противостоять США у Северной Кореи нет. Хотя даже в «безъядерном» варианте война на Корейском полуострове была бы чудовищно разрушительной и кровавой.

- А каковы планы Китая в отношении Северной Кореи?

- Китай в последние годы заметно недоволен Северной Кореей. Убийство Ким Чен Нама, фактически находившегося под китайским покровительством, это недовольство, конечно, усугубило. Воевать за Северную Корею как в 1950-1953 годах китайцы, наверное, не пойдут. Но и уничтожения Северной Кореи в силу многих причин они тоже допустить не хотят. Так что, китайцам не позавидуешь. Северная Корея для них – как чемодан без ручки. Нести тяжело, но и бросить нельзя.

- Ну, а какой в целом Вам видится политика США при Трампе в отношении данного региона?

- Политика США в регионе пока остается прежней. Опора на Японию и Южную Корею, тактическое взаимодействие с Китаем и Россией, отсутствие контактов с Северной Кореей.

- Скажите, каковы нынешние отношения между РФ и Южной Кореей и чем они отличаются от тех, что были в период существования СССР?

- Отношения вполне удовлетворительные и с перспективой стабильного развития. С советским прошлым – никакого сравнения. Единственное, что их несколько омрачает – позиция России в отношении Северной Кореи. Достаточно напомнить, что северокорейские агенты, подозреваемые в причастности к убийству Ким Чен Нама, вернулись из Куала-Лумпура в Пхеньян через Россию. А российские власти им никак не препятствовали, даже получив от Южной Кореи просьбу об этом.

- Как Вы считаете, есть ли у Северной Кореи возможность достижения уровня Южной Кореи в случае смены политической системы?

- Такой возможности нет. В случае ликвидации нынешнего режима Северная Корея будет, естественно, поглощена Южной. Но в близкой перспективе несчастных северных корейцев все равно ожидает период хаоса и лишений. Они ведь в своем абсолютном большинстве совершенно неприспособлены к современной цивилизации. Одним словом, Северная Корея – совсем не Восточная Германия. Да и Южная Корея при всем уважении к ее достижениям – далеко не Западная Германия.