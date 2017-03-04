 

Трамп упрекнул главу демократов фотографией с Путиным

 

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотографию, на которой лидер демократов в сенате Чак Шумер пьет чай и ест пирожок вместе с президентом России Владимиром Путиным.  

Глава государства сопроводил фото подписью, в которой назвал Шумера лицемером, намекая на то, что демократы постоянно упрекают команду Трампа в связях с Россией и инициируют расследования по этому поводу.  

«Нам надо начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер!» — написал Трамп.

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