Трамп упрекнул главу демократов фотографией с Путиным

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотографию, на которой лидер демократов в сенате Чак Шумер пьет чай и ест пирожок вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства сопроводил фото подписью, в которой назвал Шумера лицемером, намекая на то, что демократы постоянно упрекают команду Трампа в связях с Россией и инициируют расследования по этому поводу.

«Нам надо начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер!» — написал Трамп.