Президент США Дональд Трамп выступил в минувший вторник с большой речью на совместном заседании обеих палат Конгресса. По своему формату и важности эта речь была приравнена к ежегодным посланиям президента "О положении в стране", хотя с ними выступают лидеры, которые провели в Белом дом год. От этого выступления Трампа ожидали целостного видения президентом его будущей стратегии, которую не прояснили первые пять довольно сумбурных недель у власти.

На Капитолийском холме его ждала не слишком дружественная аудитория - демократы, готовые дать бой Трампу почти по всем направлениям внутренней политики, и значительная часть республиканцев, которые крайне недовольны его резким курсом. Накануне появления в Конгрессе центры зафиксировали рекордно низкий рейтинг президента. Служба Gallup, например, установила, что его действия одобряют лишь 42 процента американцев, а это самый низкий уровень поддержки президента в начальный этап его мандата за всю новейшую историю Соединенных Штатов. Речь в Конгрессе давала ему большой шанс улучшить и свой имидж, и имидж поддерживающих его республиканцев в глазах нации. Ставки для Дональда Трампа и его партии Слона были велики.

Хардлайнер, но более умеренный

На удивление - речь Трампа понравилась американцам, его похвалили даже такие издания как газета The New York Times, которую он причислил недавно к "врагам американского народа". К "выигравшим" отнесла Трампа и столичная The Washington Post, которая после подобных концептуальных выступлений или дебатов публикует свою традиционную колонку "победители " и "проигравшие".

"Это была лучшая из больших речей, которые он произнес как президент, - пишет колумнист Крис Силизза. - Трамп не отошел от своего мрачного видения положения дел в стране, но его общий тон был намного более примирительным и оптимистичным из всего, что я от него слышал".

Трампу, по мнению журналистов многих изданий, удалось произвести благоприятное впечатление тем, что он заклеймил угрозы против еврейских центров в США (haqqin.az уже сообщал, что неизвестные люди пообещали взорвать 16 еврейских школ и центров), а также тем, что он воздал почести присутствовавшей в Конгрессе вдове американского спецназовца, "морского котика" Уильяма Оуэнса, погибшего во время рейда в Йемене в первые дни пребывания нового президента в Белом доме.

Одновременно все отметили, что в ложе для гостей супруги Трампа Мелании находились родственники тех американцев, которые были убиты незаконно находившимися в Америке иммигрантами. Это был сигнал того, что президент не отступит от своей жесткой иммиграционной политики, хотя он, судя по всему, склонен допустить некоторые компромиссы и сбавить свой фирменный конфронтационный стиль в общении с другими ветвями власти, в частности, с судом.

"Новая эра американского величия"

Основное внимание в своей речи, которая продолжалась 1 час 14 секунд, Трамп, как и ожидалось, посвятил жгучим вопросам внутренней политики. Президент провозгласил "новую эру американского величия", что популярное издание Politico охарактеризовало как попытку "перезагрузить Америку".

Что же предложил президент в своей речи для того, чтобы вернуть Америке ее величие?

В первую очередь, он повторил свое намерение улучшить всю систему здравоохранения в стране, ликвидировав главное социальное достижение своего предшественника Барака Обамы - его систему гарантированных медицинских страховок, известную как Obamacare. Трамп хочет резко - до 10 процентов - повысить расходы на военные нужды, понизить налоги для среднего класса и создать тысячи новых рабочих мест за счет возвращения сборочных производств из-за рубежа на родину.

Однако по этим направлениям, как считает американская "большая пресса", президент дал лишь общие обещания, лишенные какой бы то ни было конкретики. Его план сокращения налогов для среднего класса и снижения корпоративных налогов был признан "туманным", а обещания создать новые рабочие места - повторением популистских лозунгов предвыборной кампании.

Однако, как полагают эксперты, Трамп рискует испортить впечатление от своего, в целом, благоприятного выступления в Конгрессе в любой момент. Сейчас он сталкивается с двумя главными проблемами, вызывающими резкое противодействие не только у его политических противников, но и предполагаемых соратников.

Первая - это намерение резко увеличить военный бюджет за счет радикального сокращения расходов других важных ведомств, в частности, Государственного департамента США, а также сокращения американской помощи зарубежным странам. Накануне визита президента в Конгресс влиятельный сенатор Линдси Грэм предупредил его, что этот план сокращения сметы Госдепартамента "мертв уже на подходе, он никогда не будет одобрен, это стало бы настоящим бедствием".

Раздражение законодателей вызвало то, что администрация Трампа не согласовала предложения по бюджету с ключевыми членами Конгресса, а волюнтаристски предложила повысить планку на целых 54 миллиарда долларов, доведя бюджет Пентагона на 2018 год до беспрецедентного уровня в 603 миллиарда. Но ужас конгрессменов вызвали планы одновременного сокращения бюджета Госдепартамента и программ помощи зарубежным странам на целых 30 процентов. "Помощь зарубежным странам - это наша страховка, - заявил в специальном заявлении сенатор Грэм. - Инвестиции в эту сферу, при том, что нам нужны деньги дома, делают нас более безопасными".

Как быть с радикальным исламом?

Другой важной сферой противоречий между администрацией Трампа и Конгрессом является иммиграционное законодательство и, в частности, определение терроризма. Стало известно, что накануне выступления в Конгрессе недавно назначенный советник президента по национальной безопасности отставной генерал-лейтенант Герберт Макмастер, имеющий репутацию интеллектуала, предлагал Трампу отказаться от словосочетания "радикальный исламский терроризм". Однако в своей речи Трамп наоборот сделал акцент на этой дефиниции, произнеся каждое слово их трех громко и с паузой между ними.

Подчеркивая, что он намерен выполнить все свои предвыборные обещания. Дональд Трамп повторил, что его план строительства стены на границе США и Мексики (по предварительным подсчетам она обойдется налогоплательщикам в 25 миллиардов долларов) остается незыблемым.

Что касается вызвавшего сильнейшее противодействие в стране запрета на въезд в США граждан из семи стран с преимущественно мусульманским населением Трамп предложил, чтобы новое иммиграционное законодательство было обсуждено в стенах Конгресса всеми политическими силами. Однако за два дня до речи президент в интервью дружественным СМИ намекнул, что он готов ослабить свою жесткую линию в отношении иммигрантов. Ожидается, что он выведет из черного списка определенные категории граждан, а также отменит запрет на въезд в США гражданам Ирака - страны, в которой находятся американские военные, борющиеся против "Исламского государства".

Принимая суровые антииммиграционные меры, Трамп, вероятно, рассчитывал на то, что они будут поддержаны большинством американцев. Так оно и произошло. Но одновременно запреты вызвали противодействие федеральных судов Америки, которые наложили на них вето, что спровоцировало конституционный кризис в стране в первые недели пребывания Трампа в Белом доме.

Америка ищет новых друзей

В своей речи Трамп лишь вскользь коснулся вопросов внешней политики. «Америка хочет найти новых друзей и установления новых партнерских отношений, где совпадают интересы. Мы хотим гармонии и стабильности, а не войны и конфликтов», — сказал он.

Президент заявил, что Соединенные Штаты «хотят мира везде, где это возможно». «Америка сегодня дружит с бывшими врагами. Некоторые из наших ближайших союзников несколько десятилетий назад воевали на противоположной стороне в мировых войнах. Эта история должна дать нам веру в возможность улучшить мир», — подчеркнул Трамп. Однако кого американский лидер причислил к новым друзьям и бывшим союзникам, осталось неизвестным. Президент США подчеркнул, что США «решительно поддерживают НАТО», но тут же напомнил союзникам Америки, что те должны выполнять и свои финансовые обязательства. По его словам, после «сильных и откровенных дискуссий» они уже начали это делать.

В своей речи в Конгрессе Трамп, разумеется, не стал говорить на такую болезненную для Америки тему как отношения с Россией. Вместо него это сделали в тот же день представители США в ООН, где Россия и Китай наложили вето на резолюцию, вводящую санкции против Сирии.

США обвинили Россию в том, что она покрывает применение химического оружия Сирией, а Россия обвинила США в использовании вымышленных предлогов для наложения санкций с целью свергнуть правительство Дамаска.

"Напряженный обмен репликами между Вашингтоном и Москвой, - пишет The Wall Street Journal, - напоминал то, что происходило между Россией и предыдущими администрациями США, и наглядно показал глубокие расхождения, которые никуда не делись не смотря на то, что президент Дональд Трамп и его российский коллега президент Владимир Путин пообещали улучшить отношения".

То, что Дональд Трамп наконец зазвучал как президент, в мире лишь приветствуют. Все понимают, что главные испытания для него - впереди. Но сделанный Трампом первый шаг в сторону меньшей агрессии и большего миролюбия - уже большое достижение.