МИД Люксембурга не поддержал разыскиваемого Азербайджаном евродепутата

Министерство иностранных дел Люксембурга не поддержало инициативу депутата Европарламента Франка Энгеля, призвавшего Люксембург пересмотреть отношения с Азербайджаном, сообщает haqqin.az со ссылкой на lessentiel.

Как известно, Энгель был объявлен Генпрокуратурой Азербайджана в международный розыск за неоднократное незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана. Его последний приезд в Нагорный Карабах был связан с псевдореферендумом, проведенным сепаратистским режимом.

Люксембург никогда не нарушал дипломатические отношения с кем-либо и не намерен делать это сейчас, - заявил пресс-секретарь МИД Люксембурга Жан Ассельборн. - Мы должны решать конфликты иначе, путем дипломатии». При этом он отметил, что отношения между Азербайджаном и Люксембургом «не самые продвинутые», напомнив, что Люксембург не имеет своего посольства в Баку.

Между тем Азербайджан подверг резкой критике действия и заявления Энгеля в сегодняшнем письме Комитета межпарламентского сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, которое было распространено посольством Азербайджана в Бельгии.

Азербайджан отметает доводы Энгеля, который заявил, что доступ в Нагорный Карабах был разрешен резолюцией 2012 года. В письме говорится, что поездки на оккупированные территории разрешаются представителям Европарламента в рамках миссии продвижения диалога между общинами и процесса урегулирования. А Энгель посещал Нагорный Карабах не с этой целью.

Комментируя призыв евродепутата пересмотреть отношения между Люксембургом и Азербайджаном, официальный Баку отметил, что «между нашими странами прекрасные отношения, и МИД Люксембурга не разделяет мнения Энгеля».