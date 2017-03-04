 

МИД Люксембурга не поддержал разыскиваемого Азербайджаном евродепутата

Автор: Отдел информации 

Министерство иностранных дел Люксембурга не поддержало инициативу депутата Европарламента Франка Энгеля, призвавшего Люксембург пересмотреть отношения с Азербайджаном, сообщает haqqin.az со ссылкой на lessentiel.

Как известно, Энгель был объявлен Генпрокуратурой Азербайджана в международный розыск за неоднократное незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана. Его последний приезд в Нагорный Карабах был связан с псевдореферендумом, проведенным сепаратистским режимом.

Люксембург никогда не нарушал дипломатические отношения с кем-либо и не намерен делать это сейчас, - заявил пресс-секретарь МИД Люксембурга Жан Ассельборн. - Мы должны решать конфликты иначе, путем дипломатии». При этом он отметил, что отношения между Азербайджаном и Люксембургом «не самые продвинутые», напомнив, что Люксембург не имеет своего посольства в Баку.

Между тем Азербайджан подверг резкой критике действия и заявления Энгеля в сегодняшнем письме Комитета межпарламентского сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, которое было распространено посольством Азербайджана в Бельгии.

Азербайджан отметает доводы Энгеля, который заявил, что доступ в Нагорный Карабах был разрешен резолюцией 2012 года. В письме говорится, что поездки на оккупированные территории разрешаются представителям Европарламента в рамках миссии продвижения диалога между общинами и процесса урегулирования. А Энгель посещал Нагорный Карабах не с этой целью.

Комментируя призыв евродепутата пересмотреть отношения между Люксембургом и Азербайджаном, официальный Баку отметил, что «между нашими странами прекрасные отношения, и МИД Люксембурга не разделяет мнения Энгеля».

489 просмотров


Старости
Алиев едет в Париж, а Саргсян — в Москву
Алиев едет в Париж, а Саргсян — в Москву
Наша погода
Сегодня 14° / 6°
5 Март 8° / 4°
6 Март 9° / 3°
7 Март 11° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.846 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

МИД Люксембурга не поддержал разыскиваемого Азербайджаном евродепутата
Трамп упрекнул главу демократов фотографией с Путиным
Трамп: из изгоя в любимца нации наше послесловие
Дипломат Георгий Кунадзе: «Трамп объединит нацию с помощью войны в Северной Корее» экспертная оценка
Эрдоган назвал арестованного журналиста немецким агентом
Переговоры Тиллерсона и Налбандяна по Карабаху
В повестке США не нашлось места для карабахской проблемы Самед Сеидов и Влад Шурыгин комментируют
США создают в Ереване военный центр
Мусульмане будут охранять еврейские синагоги
С кем не встретился Ильхам Алиев и встретился Серж Саргсян
Тиллерсон подготовил первый доклад по правам человека
Массовые задержания россиян на Шри-Ланке
Попытка самоубийства в Гейчае
В Дербенте предотвратили серию терактов
Трампа ждет еще много компромата
Мехмана Гусейнова доставили в Шувеляны
Лукашенко: "Мир сошел с ума"
Порошенко: «Я не ставил себе цель стать президентом»
Квоту на хадж увеличат до 30 миллионов
В Китае избили журналистов BBC
Евросоюз не признает "референдум" в Нагорном Карабахе
Еврокомиссар осудил арест Мехмана Гусейнова
Турция хочет соединить Карс и Нахчыван
Израиль начал экспортировать газ
Группа женщин Азербайджана удостоена наград