 

Жители Нидерландов высказались за выход из ЕС

 

Данные опроса, проведенного британским исследовательским центром Bruges Group, свидетельствуют, что более половины граждан Нидерландов выступают за выход страны из состава Евросоюза и поиск альтернативного торгового соглашения с европейскими странами.

Новое явление эксперты уже окрестили Nexit по аналогии с британским Brexit, который воплотился в жизнь.

«По всей Европе и за ее пределами люди хотят вернуть контроль над своими жизнями. Скоординированная кампания за „Nexit“, проведенная по британским лекалам, может со временем приблизить Нидерланды к выходу из ЕС», — говорится в сообщении Bruges Group. Исследовательский центр отмечает, что Великобритания будет рада приветствовать нидерландцев в «новой Европе без Евросоюза».

Отмечается, что за сохранение членства Нидерландов в ЕС проголосовали 39% опрошенных. За выход из союза и участие в Европейском едином рынке высказались 23% респондентов. Еще 27% поддержали «Нексит» при условии, что будет достигнуто соглашение о свободной торговле. 11% опрошенных не определились с ответом. Таким образом, если исключить «воздержавшихся» респондентов, 56% нидерландцев хотели бы выхода страны из ЕС.

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