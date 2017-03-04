Daimler отзовет миллион автомобилей Mercedes-Benz

Германский концерн Daimler AG отзовет около одного миллиона новых моделей автомобилей Mercedes-Benz по всему миру из-за поступивших сообщений о возгорании в двигателе. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, всего зафиксирован 51 случай возгорания, 30 из которых произошли в США.

Решение компании об отзыве затронет автомобили классов С и Е, а также машины СLA, GLА и GLC классов, выпущенные в период с 2015 по 2017 года. Отмечается, что всего более 300 тысяч машин будут отозваны в Соединенных Штатах, которые являются одним из крупнейших рынков для Mercedes-Benz.