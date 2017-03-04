Первый вице-президент Мехрибан Алиева, отвечая на вопрос российского телеканала Россия-24: «Когда Вы где-то бываете вместе с супругом, потом вернувшись домой, разговоры о делах и о политике продолжаются? Или Вы закрыли дверь своего дома и говорите только о домашних делах?», заявила:

«Мы можем обсудить происходящее, мы можем обсудить текущий момент. Если происходят какие-то крупные события, важные в жизни страны события - как позитивные, так и негативные, безусловно, мы обсуждаем. Это как раз то, что я имела в виду, когда сказала, что так сложилось, что помимо того, что я супруга, я, надеюсь, и хороший соратник. Я хочу верить в то, что я хороший соратник».

Журналист попытался приоткрыть завесу и над личной жизнью М.Алиевой, адресовав ей довольно откровенный вопрос: «А Вы плачете?»

Мехрибан Алиева ответила: «Редко и никогда публично. Вы опять задали очень интересный вопрос. Я скажу вам, что когда мне было 27 лет, я потеряла маму. Я потеряла маму, которой было всего 53 года. Она была невероятно красивая женщина, невероятно сильная, счастливая. Она была первым профессором-востоковедом в Азербайджане, она возглавляла Институт востоковедения. То есть, это был человек, который и как женщина, и как ученый была очень успешной, очень доброй, очень позитивной. Когда в течение 6 месяцев у меня на глазах и у меня на руках этого человека не стало, наверное, мои основные слезы были выплаканы тогда. Сейчас уже, став гораздо взрослее, я все это анализирую и понимаю, что это был очень тяжелый, но какой-то урок, из которого я извлекла, наверное, то, что мне сейчас помогает по жизни. То есть, эта потеря меня, наверное, закалила очень сильно».