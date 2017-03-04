 

В Перу в чемодане нашли сожженное тело журналиста

 

Расчлененное и сожженное тело перуанского журналиста найдено в пятницу внутри чемодана, оставленного неизвестными в районе к северу от столицы страны Лимы, передает РИА Новости со ссылкой на полицию Перу.

Пятидесятипятилетний Хосе Яктайо пропал без вести в минувшую субботу, пока причины его похищения и убийства не установлены, отмечает мексиканский портал Excelsior.

Последние 12 лет Яктайо работал продюсером в независимой телекомпании. Его убийство вызвало протестную реакцию среди журналистского сообщества Перу. Он стал первым журналистом, убитым в южноамериканской стране в текущем году.

763 просмотров


Старости
Knight Frank раскрыла информацию об азербайджанских миллионерах
Knight Frank раскрыла информацию об азербайджанских миллионерах Сенсационные данные
Наша погода
Сегодня 13° / 6°
5 Март 8° / 4°
6 Март 8° / 3°
7 Март 11° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.846 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

МВД Азербайджана не знает о «Синем ките»
Завтра в Баку будет ветрено
Азербайджан заработал в космосе 50 млн долларов заверяет правительство
«Мировым игрокам давно неинтересна тема Карабаха» haqqin.az из Киева
И в эту зиму бакинцы остались без тепла в квартирах наши проблемы
Пожар в частном доме в Гяндже фото; видео
Администрация Алиева обвиняет Кыргызстан
Туманное будущее «Путинского союза» мнения и оценки
Эрдоган: «Германия выступает пособником терроризма»
Советники Трампа настаивают на увольнении назначенцев Обамы
28-летний мужчина повесился в Нефтчале
Русские опять в Пальмире наше послесловие
Россия поставит в Азербайджан изотопы
Шесть азербайджанок выходят замуж в Турцию – ежедневно
Украинский министр - азербайджанец Насиров оказался гражданином Венгрии
Армянские войска обстреляли позиции азербайджанских войск из пулеметов
В Перу в чемодане нашли сожженное тело журналиста
Knight Frank раскрыла информацию об азербайджанских миллионерах Сенсационные данные
Мехрибан Алиева: «Я плачу редко и никогда публично» субботнее чтиво
Daimler отзовет миллион автомобилей Mercedes-Benz
Жители Нидерландов высказались за выход из ЕС
МИД Люксембурга не поддержал разыскиваемого Азербайджаном евродепутата
Трамп упрекнул главу демократов фотографией с Путиным
Трамп: из изгоя в любимца нации наше послесловие
Дипломат Георгий Кунадзе: «Убийцы Ким Чен Нама вернулись в Пхеньян через Россию» экспертная оценка