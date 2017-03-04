В Перу в чемодане нашли сожженное тело журналиста

Расчлененное и сожженное тело перуанского журналиста найдено в пятницу внутри чемодана, оставленного неизвестными в районе к северу от столицы страны Лимы, передает РИА Новости со ссылкой на полицию Перу.

Пятидесятипятилетний Хосе Яктайо пропал без вести в минувшую субботу, пока причины его похищения и убийства не установлены, отмечает мексиканский портал Excelsior.

Последние 12 лет Яктайо работал продюсером в независимой телекомпании. Его убийство вызвало протестную реакцию среди журналистского сообщества Перу. Он стал первым журналистом, убитым в южноамериканской стране в текущем году.