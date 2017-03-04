Украинский министр - азербайджанец Насиров оказался гражданином Венгрии

Председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Микаил оглу Насиров оказался гражданином Венгрии, сообщает haqqin.az cо ссылкой на украинские СМИ.

Согласно информации, Р.Насиров получил паспорт Венгрии в июне 2014. Особо отмечается, что для получения венгерского гражданства необходимо присягнуть на верность этой стране.

«Интересный вырисовывается портрет украинского политического деятеля и главы фискальной службы: это азербайджанец, присягнувший соседнему государству, которое имеет пусть неофициальные, но вполне явные территориальные претензии к Украине. Потому, собственно, и выдает массово свои паспорта гражданам Украины. Да еще и время для присяги выбрал интересное - страну как раз начали рвать на части», - говорится в сообщении украинских СМИ.

Напомним, что глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров подозревается в хищении более 2 млрд гривен (около $73,7 млн) государственных средств. Он был арестован поздно вечером 2 марта сотрудниками антикоррупционной прокуратуры.