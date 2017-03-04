 

Украинский министр - азербайджанец Насиров оказался гражданином Венгрии

Автор: Отдел информации 

Председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Микаил оглу Насиров оказался гражданином Венгрии, сообщает haqqin.az cо ссылкой на украинские СМИ.

Согласно информации, Р.Насиров получил паспорт Венгрии в июне 2014. Особо отмечается, что для получения венгерского гражданства необходимо присягнуть на верность этой стране.

«Интересный вырисовывается портрет украинского политического деятеля и главы фискальной службы: это азербайджанец, присягнувший соседнему государству, которое имеет пусть неофициальные, но вполне явные территориальные претензии к Украине. Потому, собственно, и выдает массово свои паспорта гражданам Украины. Да еще и время для присяги выбрал интересное - страну как раз начали рвать на части», - говорится в сообщении украинских СМИ.

Напомним, что глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров подозревается в хищении более 2 млрд гривен (около $73,7 млн) государственных средств. Он был арестован поздно вечером 2 марта сотрудниками антикоррупционной прокуратуры.

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