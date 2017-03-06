 

Так ли необходимо лечиться за границей?

 

В последние годы граждане Азербайджана предпочитают проходить медицинское обследование и лечиться за рубежом. Нередко это связано не столько с недоверием к отечественной медицине, сколько с отсутствием необходимой информации о клиниках и врачах, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь. В цивилизованных странах давно принято, чтобы потенциальный пациент имел полное представление о враче, у которого собирается лечиться. Такое же право имеет и каждый гражданин Азербайджана. Прежде чем отправиться к тому или иному врачу, он должен иметь возможность получить о исчерпывающую информацию: где и когда конкретный медик получил образование, где работал и каков стаж его деятельности, имеет ли научную степень, каковы отзывы лечившихся у него людей и многое другое.

Именно с этой целью и был создан сайт DOCTORAZ.AZ - Каталог врачей Азербайджана, представляющий собой электронный каталог с информацией о врачах Баку и других населенных пунктов республики. В каталоге указаны контактные данные и место работы интересующего медика.

Каталог врачей Азербайджана доступен не только с компьютера и планшета - им может воспользоваться любой пользовать программ IOS и Android.

DOCTORAZ.AZ предоставит гражданам, нуждающимся в лечении, обширную информацию о самых квалифицированных и опытных врачах республики, и все необходимые сведения каждый сможет получить используя свой мобильный телефон или планшет.

В то же время сайт поможет врачам создавать свой виртуальный кабинет. В случае, если контактные данные врача будут изменены, это моментально отразится в сведениях о нем.

DOCTORAZ.AZ окажет информационную поддержку как пациентам, так и самим медикам!

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