Шесть азербайджанок выходят замуж в Турцию – ежедневно

Статистический комитет Турции опубликовал количество невест-азербайджанок, которые выходят замуж и переезжают в эту страну, сообщает haqqin.az со ссылкой на отчет ведомства.

Согласно информации, только в 2016 году 2170 гражданок Азербайджана вышли замуж за граждан Турции, то есть каждый день шесть гражданок Азербайджана выходят замуж за турок. По сравнению с данными за 2015 год число азербайджанок, вышедших замуж за граждан Турции, увеличилось на 31,3%

Из отчета статистической службы Турции также стало известно о том, что турецкие мужчины стали проявлять меньше интереса к россиянкам, украинкам и немкам.

В целом в 2016 году граждане Турции женились на 22583 иностранках. Среди них 6495 сириек, 2644 гражданок Германии и 2170 азербайджанок.

Также в прошлом году увеличилось число азербайджанских мужчин взявших в жены турчанок. Если в 2015 году иностранцы взяли в жены 3566 турчанок, то в прошлом году эта цифра увеличилась на 5,9% - до 3777 человек. Среди иностранцев, которые женились на гражданках Турции лидируют граждане Германии, Великобритании и Азербайджана.