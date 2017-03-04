 

Россия поставит в Азербайджан изотопы

 

Россия поставит в Азербайджан часть изотопов, необходимых для запуска в эксплуатацию стерилизационной установки, сказали в ЗАО "Центр ядерных исследований", передает Trend.

Стерилизационная установка позволяет применить метод гамма-облучения для уничтожения микробов, что увеличивает сроки хранения сельхозпродукции (зерна, мясопродуктов, сухофруктов, картофеля), а также медицинских препаратов.

Как сказали в Центре ядерных исследований, документы на поставку изотопов планируется подписать до конца марта, после чего изотопы доставят в Венгрию, а затем, согласно утвержденной дорожной карте, в Азербайджан.

Параллельно с этим ожидается также получение лицензий на импорт и перевозку изотопов, решение о выдаче которых будет принято на уровне правительства Азербайджана. 

"Полагаем, что уже к сентябрю стерилизационная установка будет запущена в эксплуатацию", —говорится в сообщении центра.

Для использования изотопов требуются три лицензии. Первая лицензия — на их покупку и содержание — уже получена, а две другие — на их импорт и перевозку — еще предстоит получить. ЗАО "Центр ядерных исследований" должно будет представить отчет в МАГАТЭ о получении лицензий и о том, где будут закуплены изотопы. Стерилизационная установка, а также лаборатория и вся необходимая инфраструктура уже полностью готовы к эксплуатации. Стерилизационная установка будет расположена в поселке Гобу (20 километров от Баку).

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