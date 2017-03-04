Сирийский город Пальмира успел за последний год превратиться сначала в символ славы российского оружия, когда его сначала взяли и провели там на руинах концерт, затем в неудачу, когда российско-сирийский гарнизон спешно оставил город под натиском небольшого отряда исламистов.

И вот новая победа - Пальмира вновь в руках сирийских частей, укрепленных подразделениями российского спецназа. В отличие от майского 2016 года захвата Пальмиры, в этот раз ИГИЛ не стал оказывать серьезного сопротивления и вывел своих людей из города. Этому предшествовала долгая работа российской авиации, а до того по району интенсивно наносила удары американская авиация. Можно сказать, освобождение города – результат международных усилий.

Русские же советники принимали участие и в разработке наступательной операции. Правда, при этом понесли серьезные потери. Как сообщили российские СМИ, в результате подрыва на радиоуправляемом фугасе под Пальмирой получил тяжелые ранения генерал Петр Милюхин, начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа. В Сирии он занимался как раз планированием боевых операций.

В результате подрыва генерал Милюхин лишился обеих ног и глаза. В том эпизоде, который произошел 16 февраля, четверо российских советников погибли, двое, включая Милюхина, получили тяжелые ранения. Характерно, что о случившемся, не называя имен и званий, сообщили лишь 20 февраля, а о том, что среди раненых есть генерал, стало известно лишь сейчас, когда эта новость сглажена эффектом взятия Пальмиры.

Хотя отряды «Исламского государства» ушли из города, они продолжают оставаться постоянной угрозой, а дорога Пальмира - Хомс, на которой подорвался генерал Милюхин с сослуживцами, плохо прикрыта с юга и севера и в любой момент может быть перерезана или подвергнуться диверсионной атаке.

Для удержания и постоянного патрулирования города, дороги и прилегающих районов сирийцам потребуется большое количество войск, которыми они, даже с российским участием, не располагают. Если же из района Пальмиры последует бросок дальше на восток, на разблокирование окруженного гарнизона Дэйр-эз-Зора, это растянет сирийские коммуникации еще больше, грозя новыми ударами, которые джихадисты наносят в составе небольших мобильных групп.

С учетом того, что подразделения понемногу покидают Ирак, где Мосул все больше переходит в руки правительственных сил, стычки в Сирии будут все ожесточеннее. Впереди, судя по всему, большая битва за Ракку, последний крупный оплот ИГИЛ. Как, когда и какими силами она будет осуществлена, решается сейчас, судя по всему, не в Москве, Дамаске или Анкаре, а в Вашингтоне, где Пентагон по приказу Дональда Трампа разработал планы нанесения решающего поражения «Исламскому государству».

В чем заключатся эти планы и какую роль в них будут играть союзники и временные партнеры, пока, разумеется, неизвестно. Как сказал Трамп, о своих военных намерениях он не намерен сообщать заранее и на весь белый свет, чтобы враг подготовился. Но если русские по-прежнему готовы зачем-то обеспечивать наземные операции в Сирии жизнями своих военных, в Пентагоне вряд ли будут возражать. Своими там рисковать без нужды не любят.