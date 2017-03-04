Советники Трампа настаивают на увольнении назначенцев Обамы

Советники президента США Дональда Трампа убеждают «очистить правительство от политических назначенцев бывшего президента США Барака Обамы» и быстро назначить больше людей, лояльных ему, на фоне каскада историй о связях челнов администрации Трампа с Россией, пишет Politico.

Ряд советников Трампа считают, что чиновники Обамы стоят за всеми утечками из Белого дома и стремятся подорвать его президентство. Последним примером стали заявления о том, что генеральный прокурор Джефф Сешнс дважды встречался в прошлом году с послом России в США и, возможно, ввел в заблуждение сенаторов о его взаимодействии во время его слушания по утверждению.

Как пишет издание, внутри Белого дома «разговоры о чиновниках Обамы в правительстве усилилась в последние недели», и консультанты говорят, что настало время «принять меры».

«Настало время избавиться от назначенцев Обамы немедленно. Есть удивительное количество решений, которые делаются назначенцами, которые категорически против Трампа и всего, что он предлагает», — заявил один из советников.