Эрдоган: «Германия выступает пособником терроризма»

Германия выступает «пособником терроризма», потому что предоставляет убежище разыскиваемым в Турции преступникам. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает газета Daily Sabah.

Заявление президент Турции сделал после задержания в Стамбуле корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юсела, которого в турецком государстве подозревают в связях с боевиками.

«Германия должна быть предана суду за пособничество и укрывательство террора», — отметил Эрдоган, а Юсела он назвал «немецким шпионом». По его данным, репортер также является представителем террористической организации ПКК, которого «в течение месяца скрывали в немецком консульстве».

О задержании Юсела стало известно 18 февраля. Власти Турции подозревают его в «участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юсела и соблюдать свободу СМИ.