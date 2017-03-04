 

Администрация Алиева обвиняет Кыргызстан

 

«Неприсоединение Кыргызстана к политическим пунктам итогового заявления 13-го саммита Организации экономического сотрудничества (ECO) вызывает удивление и непонимание», - сказал журналистам заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов, передает Тренд.

Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном всегда было на хорошем уровне и оно будет продолжено. В определенных вопросах Кыргызстану было оказано содействие.

«В итоговом заявлении не было ничего необычного. Там были указаны вопросы территориальной целостности и суверенитета государств, урегулирования конфликтов мирным путем в соответствии с принципами международного права на основе соблюдения выдвинутых ООН принципов и требований. Неприсоединение Кыргызстана к этим вопросам нас удивило», - сказал Новруз Мамедов.

Он подчеркнул, что в нынешнем сложном и напряженном мире государства не застрахованы от определенных проблем, и учитывая это, главы государств должны быть мудрыми и дальновидными.

В итоговом заявлении государства - члены ECO открыто заявили о том, что наличие конфликтов на пространстве организации тормозит экономическое развитие и региональное сотрудничество. В то же время в заявлении подчеркивается, что развитие, мир и безопасность в регионе напрямую связаны с устойчивым развитием и стабильностью.

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