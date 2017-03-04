Перспективы Евразийского экономического союза в последние недели и даже месяцы вызывают множество вопросов. Экспертное сообщество отмечает серьезные разногласия между странами, входящими в это объединение. При этом официально не выражает недовольство только Ереван. На это указывает недавний анализ «Союза информированных граждан» Армении.

Так еще некоторое время назад Лукашенко провел телефонный разговор со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которого они обсудили перспективы развития ЕАЭС и отношения между Минском и Москвой. В официальном сообщении говорится, что стороны выразили обеспокоенность в связи с существующими проблемами. Казахстанская сторона, в свою очередь, пожаловалась на свои проблемы в отношениях с Кыргызстаном. Другими словами, фактически Лукашенко и Назарбаев озвучили свое недовольство странами-членами ЕАЭС.

Ранее, 20 февраля в прессе появилась другая публикация, согласно которой орган, ответственный за безопасность пищевых продуктов в России - Россельхознадзор - пожаловался, что все инициативы России в ЕАЭС блокируются Беларусью.

Получается, что из государств-членов ЕАЭС Россия и Беларусь имеют взаимные разногласия, которые оказывают непосредственное влияние на структуру. Не гладкие отношения также и у Казахстана с Кыргызстаном и Россией.

Все вышеперечисленные страны, так или иначе озвучивают о своих проблемах в ЕАЭС. Что в случае с указанными странами проводится публично, то есть в ходе саммитов, отдельными заявлениями, конкретными действиями или пресс-конференциями, отмечает «Союз информированных граждан».

Ереван же пока молчит, хотя от членства в этой структуре больше всех пострадала именно Армения, отмечают армянские эксперты. «Армянские чиновники в ЕАЭС ни для одного государства не создают препятствий. Даже в отношении Беларуси и Кыргызстана, которые враждебно относятся к Армении».

Ситуации в ЕАЭС коснулся в своем интервью Deutsche Welle и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, по мнению которого результат от участия в ЕАЭС мог бы быть лучше. Армянскому министру был задан вопрос: «Все другие страны (члены ЕАЭС – haqqin.az) крайне критически высказываются... И только одна Армения до сих пор видит преимущества ЕАЭС. Почему так?».

«Я не думаю, что одна Армения, - ответил Налбандян, - а критика - это всегда хорошо. Если она направлена на то, чтобы улучшить условия, с тем, чтобы смотреть на перспективу, естественно, критику в этом плане нужно рассматривать как очень позитивный момент. И не сыпать пеплом голову и говорить, как все плохо».

В качестве положительного результата от членства Армении в ЕАЭС Налбандян указал на то, что за последний год, то есть в 2016 году, экспорт Армении увеличился на 50 процентов и был сразу же «пойман» журналистом Жанной Немцовой:

- Вы знаете, я посмотрела цифры, но это восстановительный рост после кризиса, эти цифры достигли уровня 2013 года.

- Вы правы, но все равно, понимаете, есть страны, которые из-за глобальных проблем, из-за общей мировой экономической конъюнктуры переживают кризис. И этот кризис продолжается и продолжается. А у нас все-таки есть тенденция к позитиву.

В свою очередь азербайджанский эксперт, главный редактор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев в беседе с haqqin.az заявил, что Евразийский экономический союз пока остается чисто политическим объединением, что делает будущее этой организации весьма сомнительным.

«Такое объединение стран с разным уровнем экономического и социального развития просто нежизнеспособно. Нельзя сравнить экономический потенциал России и Армении или Кыргызстана. Евразийский Союз существует как политические объединение с доминирующим центром. В случае с ЕС все предельно ясно: государству, желающему вступить в Евросоюз предлагают поднять экономику, привести социальную, финансовую, правовую и прочие сферы до соответствующих стандартов. Только после этого ЕС открывает двери. А какие стандарты вступления в ЕАЗС? Нет никаких норм», отмечает Алиев.

Такие страны как Армения и Кыргызстан, находящиеся в глубоком экономическом упадке, имеющие конфликты с соседями, закрытые границы, высокую миграцию и бедность, со всеми своими проблемами вступают в ЕАЗС. И что из всего этого может получиться? Ничего, пока страны-учредители не определят хотя бы стандарты, которым должны соответствовать государства-члены этого объединения.

По мнению Алиева, даже решение карабахского конфликта в рамках ЕАЗС не представляется возможным.

«Россия не может самостоятельно урегулировать этот конфликт. В большей или меньшей степени одной из заинтересованных сторон в конфликте является Запад. Во всех замороженных конфликтах Россия и Запад ведут свою игру. На примере Украины видно, как на конфликте в Донбассе США и РФ зарабатывают политические дивиденды».