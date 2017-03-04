В последние годы, особенно после повсеместной установки счетчиков на воду, газ и электроэнергию, в Азербайджане неразберихи в коммунальной сфере стало заметно меньше, да и качество услуг увеличилось. Однако остался еще один вид коммунальных услуг, жалобы на качество которых периодически возникают у населения. Речь идет об «Азеристиликтеджизат», обязанностью которого является обеспечение населения отоплением в холодный период.

Фактически «Азеристиликтеджизат» - единственная организация в коммунальной сфере, продукт которой, то есть тепло, не измеряется какими-то приборами. То есть население получает свет, газ, воду и платит по счетчику, а вот для измерения тепла счетчиков нет. И получается, что потребители, получающие некачественные услуги (а таких немало), платят столько же, сколько их более удачливые соседи с горячими радиаторами.

Деятельность «Азеристиликтеджизат» строится на том, что она покупает газ у «Азеригаз» и, производя тепло в своих кочегарках, подает (продает) его в здания для обогрева. Даже если вдруг эта организация решит купить меньше газа, а, следовательно, и тепла будет меньше, чем должно, в ее доходной части никаких изменений не произойдет. Ведь тарифы для каждой квартиры установлены в зависимости от ее площади, и фактически «Азеристиликтеджизат» заранее знает, какую сумму она может собрать.

Как сообщил один из жильцов, проживающий в бакинском многоквартирном доме по адресу Мирели Гашгая, 24, в этом сезоне качество отопление существенно снизилось, а после 15 января было еще и с перебоями. При этом сам двор ранее всегда славился хорошим отоплением, так как «кочергка» находится неподалеку.

В Насиминском отделении «Азеристиликтеджизат» haqqin.az сообщили, что их вины в происходящем нет, виноват «Азеригаз», который не подает газ.

Кто бы ни был виноват, но получается в итоге так, что части населения приходится платить и за отсутствующее отопление и за электроэнергию, ведь обогревать жилища как-то нужно.

Выход из этой ситуации есть - введение системы измерения услуги. Речь идет о счетчика тепла. Появятся ли они в Азербайджане и когда?

Поквартирная установка счетчиков на отопление технически возможна только в новостройках, сообщил haqqin.az глава пресс-службы AО «Azəristiliktəchizat» Рафик Алиев. Во всех остальных зданиях можно установить только один счетчик на весь дом.

«Дело в том, что в старых зданиях стояк отопления проходит внутри жилищ, и это затрудняет установку счетчиков для каждой квартиры отдельно. В данном случае можно установить общедомовой счетчик подачи тепла на месте вхождения трубы отопления в здания в подъезде дома. А рассчитать стоимость услуги жители могут, поделив объем полученного тепла на квадратную площадь квартир», - заявил Алиев.

Для установки счетчика придется заключить соглашение между организацией, на балансе которой находится здание и AО «Azəristiliktəchizat».

Рафик Алиев так же отметил, что АО не включает в оплату дни, когда тепло не подается или подается слабее нормы. «К нам в центральную диспетчерскую службу моментально идет сообщение, какая котельная на какое время остановила работу. Это время не оплачиваются абонентами «Azəristiliktəchizat», сказал он.

Между тем, как заявил в беседе с haqqin.az глава Союза свободных потребителей Азербайджана Эйюб Гусейнов, отсутствие счетчиков тепла является нарушением прав потребителей, которые не могут контролировать качество услуги.

По его словам, порядок в сфере коммунальных услуг страны можно навести, если создать Единое агентство коммунальных услуг, где будут возможности координации работы систем, обеспечивающих услуги подачи воды, газа, электричества и отопления.