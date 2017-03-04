Совет Евросоюза включил вопрос нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе в документ по приоритетам ЕС на встречах ООН по правам человека в 2017 году. Об этом сообщалось на сайте органа. Но почему именно Украина? Почему обходят другие конфликты, например, карабахский? Почему не выражают отношение к ситуации в оккупированном Карабахе, попранным правам азербайджанских беженцев и т.д., но постоянно делают акцент на Крыме и ситуации на востоке Украины?

"ЕС будет продолжать активно участвовать в Совете ООН по правам человека и в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН для защиты прав человека", - говорится на сайте Совета ЕС. В документе отмечается, что ЕС не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма и Севастополя. "В свете глубокой обеспокоенности ситуацией с правами человека на Крымском полуострове и серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями, связанными с конфликтом на востоке Украине, ЕС будет и впредь поддерживать инициативы Украины для решения этих вопросов в рамках Совета ООН по правам человека и Генеральной Ассамблеи, а также предоставлять полную поддержку мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине", - отмечается в сообщении.

Украинский политолог, эксперт по информационной политике Наталия Белоус, отвечая на вопросы haqqin.az, совершенно не удивилась тому, что ООН и ЕС ныне обсуждают нарушения прав человека в Украине в связи с военными событиями.

«Во-первых, Украина географически расположена в центре Европы. Во-вторых, стоит напомнить, что Украина - соосновательница Организации Объеденных Наций. Всего же в ООН приняты 193 страны. В-третьих, с 2013 года взят активный курс на евроинтеграцию Украины. Понятное дело, что в любой ситуации для руководства ООН или ЕС будут более приоритетными проблемы государств-членов, чем стран, которые не входят в их состав», - отметила Наталья Белоус.

По ее словам, каждый международный объект действует по принципу "умного эгоизма". То есть в первую очередь думает о своих интересах, но в то же время старается не наносить вред другим субъектам политики.

«Говорят, что ООН и ЕС больше думают о ситуации в Украине, забывая о других потерпевших в разных уголках мира. Это действительно так. И подобная ситуация будет продолжаться до тех пор, пока для Европейского Союза и Организации Объединенных Наций будет интересна тема Украины, пока на украинских проблемах можно спекулировать. Нужно понимать, что политика – это циничная штука. Ни одна страна мира, ни одна международная организация не будет никому помогать без расчета на собственную выгоду», - говорит эксперт.

«Зачастую звучат возмущенные жалобы: почему ООН не помогает потерпевшим в карабахском или приднестровском конфликте, или еще в каком-то, - продолжает эксперт. - Да, это печально. Но политика - это сфера, которая динамично развивается, и она постоянно нуждается в новых информационных поводах. Мировым игрокам давно неинтересна тема Карабаха или Приднестровья. То, что произошло 20 лет назад, – это история».

По ее словам, о конкретных инцидентах могут вспоминать дипломаты, политики. но никто не будет решать проблемы жертв агрессии. К тому же для Запада проблемы далеких стран кажутся чужими и непонятными.

«Вопрос состоит в разных цивилизационных подходах, и эти два мира (западный и восточный) вряд ли поймут когда-либо друг друга. Конечно, страны Европы, США стараются урегулировать локальные конфликты на других континентах. Делается это для того, чтобы не потерять в "горячих точках" источник своей прибыли от той же добычи полезных ископаемых и не допустить глобальной войны», - считает украинский политолог.

Эксперт отмечает, что странам, которые сейчас «не в приоритете» Запада, необходимо привлекать внимание к себе, и только тогда есть вероятность быть услышанными.

«Что касается того, может ли быть элементом привлечения внимания обострение в зоне карабахского конфликта, то скажу так: проблема в том, что часто конфликт освещают исключительно в том же самом регионе. А надо стараться подавать проблему глобально. Главное для Азербайджана - не допустить разъединения страны и появления на территории квазигосударства, которым может стать непризнанная «НКР», подчеркивает Наталия Белоус.