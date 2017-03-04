Завтра в Баку будет ветрено

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, северо-западный порывистый ветер, временами будет пасмурно, ночью и утром в некоторых местах полуострова морось, сообщили сегодня в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 7-11 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидается дождь, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный, туман. Порывистый западный ветер.

Ночью - 1-5, днем - 5-10 градусов тепла, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 3-6 градусов тепла.