 

Азербайджан заработал в космосе 50 млн долларов заверяет правительство

Автор: Отдел информации 

На сегодняшний день проданы 78% коммуникационных ресурсов азербайджанского спутника “Azerspace-1”. От коммерческого использования сателлита получено свыше 50 млн долларов, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта, связи и высоких технологий, отвечая на запрос haqqin.az.

За четыре года после выхода «Azerspace-1» на мировой рынок спутниковых услуг акционерному обществу «Azərkosmos» удалось привлечь потенциальных потребителей и достичь успехов по продвижению в мире информации об орбитальной позиции азербайджанского спутника.

«С 2014 года началось качественное вещание всех азербайджанских теле- и радиоканалов с «Azerspace-1». Сейчас со спутника вещают 30 теле- и 17 радиоканалов на русском, украинском, грузинском, турецких языках. В 2015 году со спутника передавалось изображение первых Европейских игр на 74 международных центра спортивного вещания. Также через наш спутник велась трансляция с выборов в парламенты Азербайджана, Турции, прошедшего в Грузии Чемпионата Европы по легкой атлетике, Вторых Всемирных игр кочевников в Кыргызстане.

В текущем году «Azərkosmos» заключил с грузинской компанией The Georgian Public Broadcasting (GPB) соглашение о коммерческом вещании телеканалов Adjara TV, 2TV, Maestro TV, Saperavi TV, Palitra TV, Trialeti TV. Различные телекоммуникационные услуги “Azərkosmos” оказывает компаниям, предприятиям, госучреждениям из Малайзии, РФ, ФРГ, Украины, Египта, Грузии, ОАЭ, Турции, Ливана, Камеруна, Киргизии, Таджикистана, Эстонии и Белоруси», - сообщили в ведомстве.

В этом году запланирован вывод на орбиту второго телекоммуникационного спутника «Azerspace-2». Сигналы спутника охватят территорию стран Европы, Центральной, Юго-Западной Азии, Ближнего Востока и тропической Африки. У нового спутника будут более высокие технические возможности и широкий охват качественными услугами.

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