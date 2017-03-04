"До сих пор в Азербайджане не было зарегистрировано случаев суицида подростков в связи с "Синим китом", хотя в других странах СНГ подобные инциденты и зарегистрированы", - сказал в комментарии для haqqin.az глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По его словам, соответствующие подразделения МВД держат ситуацию под контролем, и не допустят популяризации этих опасных сетевых игр в Азербайджане.

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«Группы смерти» в соцсетях, «игры», если их можно так назвать, - «Синий кит», «Беги или умри» привлекают все больше азербайджанских школьников. Азербайджанское экспертное сообщество бьет тревогу, тем более что, как уже сообщал haqqin.az, СМИ предвидят в ближайшее время самоубийство десятков детей в некоторых странах мира, в том числе и в Азербайджане.

Однако, как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД Азербайджана, ни о каких суицидальных группах здесь не слышали. «Если дети играют в нехорошие игры, то обращайтесь в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей», - посоветовали в пресс-службе.

Напомним, что речь идет об играх, влияющих на психику детей, и конечным заданием которых становится приказ от куратора: покончить с собой.

Напомним, корреспондент haqqin.az провел собственное расследование в ряде школ, находящихся в центральной части Баку. В беседе с корреспондентом некоторые школьники 8-х классов признались, что играют в «Синего кита» ради интереса.

Они знают хештеги этих групп, знакомы с правилами вступления в них, многие уже выходили с запросом на задание в 4.20 утра и т.д. И все дети знают о конечном задании - совершить суицид, но относятся к этому пренебрежительно, уверяя, что никто из них не собирается кончать жизнь самоубийством.

Что влечет детей к этой игре? «Хотим попробовать выполнить 2-3 задания», - говорят подростки. уверяя, что не собираются совершать суицид. При этом никому из родителей не рассказывают о своем новом увлечении (будет истерика, отберут планшет, отключат на ночь интернет и т.д.).

Однако дети охотно рассказывают своим одноклассникам о том, чем занимаются. Один школьник уверял, что куратор группы каким-то образом контролирует действия игрока. Обмануть, сказав, что выполнил задание, если на самом деле ты этого не сделал, - невозможно.

Когда куратор сомневается в решительности игрока выполнить задание игры, ему отправляется ссылка. Если по ней пройти, всплывает окно «Ошибка 404». По всей видимости, куратор таким образом получает İP-адрес подростка.

Затем игрока предупреждают, что организаторам известен адрес дома, имена и место работы родителей: «Не выполнишь задание, пострадают родители». Кстати, угроза в отношении родителей в игре «Синий кот» встречается только у бакинских школьников. В РФ, Украине просто предупреждают, что у админа группы смерти есть адрес дома игрока. Иногда выставляют номер дома и квартиры.