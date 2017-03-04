Недавняя история с ограблением DəmirBank на три миллиона долларов мало кого оставила равнодушным. Как сообщалось, группа хакеров нашла уязвимое место в системе безопасности DəmirBank и похитила деньги. Как такое стало возможным и как не допустить подобного впредь?

Информация о взломе в банке удивляет еще и потому, что, согласно последнему рейтингу стран, составленному компанией Check Point, Азербайджан не относится к государствам с серьезными рисками в этой сфере.

Топ-3 самых неблагополучных в отношении взлома стран составляют по итогам января 2017 года Парагвай, Уганда и Македония. Самые благополучные – Аргентина, Черногория и Барбадос.

Самыми активными вредоносными программами, атаковавшими организации в январе 2017 года, стали Conficker, InstalleRex, Cryptowall, Bedep, Kometaur, HackerDefender, Delf, Ramnit, Jeefo, Fareit.

В общей сложности Kelihos был самым активным видом вредоносного ПО, заразившим 5% организаций по всему миру. За ним следуют HackerDefender и Cryptowall, на которые приходится 4,5% атакованных компаний.

По мнению азербайджанских экспертов, киберугрозы на сегодня - проблема всего мирового финансового сообщества, не только Азербайджана. Но что касается оценки компании Check Point, то специалисты предполагают, что у аналитиков этой организации не было особых ресурсов для полноценного анализа ситуации в Азербайджане.

Возвращаясь к истории с ограблением DəmirBank через уязвимость в системе безопасности.

По словам главы компании B.EST Solutions (оператор услуги мобильной электронной подписи Asan İmza) Яны Кримпе, обезопасить транзакции можно как раз с помощью Asan İmza.

В беседе с haqqin.az Яна Кримпе заявила, что Asan İmza является одним из самых безопасных и простых решений для выполнения онлайн транзакций в любом месте и в любое время. Все, что при этом требуется, – это наличие мобильного телефона и PIN кодов.

«Технология Asan İmza представляет собой надежную платформу безопасности для всех сторон. Все операции, связанные с безопасностью услуги, выполняются в самой SIM карте, благодаря чему мобильный идентитет пользователя не может быть подвержен несанкционированным действиям.

На сегодняшний день банки Азербайджана предоставляют такие онлайн услуги как внутрибанковские переводы, конвертация валют, оплата кредитов, платежные поручения, поручения на покупку, продажу и конвертацию валюты, операции с банковскими картами, налоговые оплаты и т.д.

При этом, услуги, требующие юридического подтверждения выполнения транзакции со стороны клиента, доступны только с использованием функции подписания Asan İmza», - подчеркнула Кримпе.

По словам Яны Кримпе, команда Asan İmza тесно сотрудничает с банками для выявления процедурных проблем, возникающих при взаимодействии с государственными и прочими регулирующими органами. Очень важно, чтобы все участники электронного правительства принимали документы, подписанные электронно-цифровой подписью. К сожалению, бывают случаи, когда государственные органы без охоты принимают электронные документы, поскольку не имеют практики регистрации таких документов, их архивирования и ведения учета.