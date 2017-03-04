Иран провел испытания российских ракет

Иранские военные в ходе учений противовоздушных сил обороны провели успешные испытания российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300, передает иранское агентство Tasnim.

Тестирование прошло в рамках учений "Демавенд", во время которых иранские военные оценили возможности комплекса С-300, осуществили пуски ракет по "обширному спектру летательных целей", в том числе ракет.

"Пуском ракеты с этого комплекса были поражены и уничтожены предполагаемые цели", — говорится в сообщении агентства, которое опубликовало фотографии испытаний.

По данным СМИ, в ходе маневров "Демавенд" иранские специалисты провели целый комплекс испытаний российского ЗРК, предполагающий отработку различных сценариев по отражению возможных угроз. В ходе тестирования были отработаны этапы обнаружения, идентификации, перехвата и поражения целей С-300.