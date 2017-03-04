«Нагорно-карабахский регион был очагом раздора между Азербайджаном и Арменией еще с тех пор, как они были советскими республиками, и сегодня их разногласия по сепаратистской территории неразрешимы как никогда. Имея исключительную власть на Кавказе, Россия держит ключ к решению спора, хотя ее мотивами движет не столько желание решить эту проблему, сколько желание сохранить доминирующий статус в регионе», - пишут в своем новом отчете аналитики отчета разведывательно-аналитической организации США Stratfor.

С начала новых боевых действий в апреле 2016 года в поддерживаемых Россией переговорах между двумя противниками не было достигнуто никакого прогресса, и в течение этого года шансы возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном будут оставаться высокими. Отсутствие прогресса в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе сделало спор еще более взрывоопасным. В 2016 году Нагорный Карабах пережил самую большую эскалацию насилия с тех пор, как режим прекращения огня в 1994 году стал завершением шестилетней войны Азербайджана и Армении за контроль над территорией. В течение четырех дней более 100 солдат с обеих сторон были убиты, прежде чем Россия вмешалась, чтобы остановить бои. Азербайджанские силы захватили некоторые армянские позиции, пишут американские аналитики.

Перекрестный огонь вдоль линии соприкосновения в военизированной зоне, отделяющей армянские войска от азербайджанских, на самой территории Нагорного Карабаха и рядом с ним продолжались и после того, как было достигнуто соглашение о прекращении огня. И сегодня обе стороны все еще регулярно несут потери.

Цель Азербайджана предельно проста: вернуть Нагорный Карабах и прилегающие территории, захваченные Арменией. Добиться этого Азербайджану нелегко прежде всего потому, что Армения является стратегическим партнером России, разместившей на ее территории 5 тысяч своих военных.

Нанеся урон армянским силам и вернув некоторые земли, Баку может показать своему населению, что предпринимает усилия для решения давней проблемы. У Армении противоположная цель: поддержание текущей ситуации. В Армении, как и в Азербайджане, статус Нагорного Карабаха является чувствительным политическим вопросом. Последний армянский чиновник, который серьезно рассматривал компромисс с Азербайджаном по вопросу территории, — первый президент страны Левон Тер-Петросян. Он был вынужден уйти в отставку в 1998 году в разгар переговоров по Нагорному Карабаху из-за своей позиции, говорится в отчете.

Непримиримые позиции Армении и Азербайджана создали тупиковую ситуацию в переговорах, но есть и решающий третий игрок, которого необходимо учитывать - Россия. В качестве доминирующей внешней силы в Кавказском регионе Москва играет ведущую роль в посредничестве в нагорно-карабахском конфликте с самого его начала. Хотя позиции Армении и Азербайджана очевидны, мотивация России в конфликте является гораздо более сложной, отмечается в отчете теневого ЦРУ.

В более широком смысле главный интерес России в Армении и Азербайджане — и по всей бывшей советской периферии — заключается в стремлении оградить их от иностранного влияния и укрепить свое собственное. По большому счету, она достигла этого в Армении. Помимо военной сферы, Россия контролирует большую часть экономических и стратегических активов Армении. Но Азербайджан проводит более независимую и диверсифицированную внешнюю политику. Принимая во внимание тесные связи Азербайджана с Турцией и то, что он является крупным энергетическим производителем и экспортером, который потенциально может бросить вызов российской энергетической позиции в Европе, Москва хотела бы, чтобы Баку был ближе к ее сфере влияния, особенно когда Турция занята своими интересами на Ближнем Востоке.

Тесные связи России с Арменией — и ее де-факто поддержка позиции Еревана по Нагорному Карабаху — служила препятствием для установления более тесных связей с Азербайджаном. Но во время вспышки насилия в 2016 году Россия заняла нейтральную позицию, не поддержав своего армянского союзника в военном или политическом плане, тем самым изменив динамику ситуации. Если рассматривать ситуацию реалистично, эскалация со стороны Азербайджана не была возможной, по крайней мере, без молчаливого согласия России. Хотя Москва и вмешалась, чтобы боевые действия не превратились в полномасштабный конфликт, она дала понять, что у Баку есть большая свобода действий в регионе и что Ереван не может полностью полагаться на Москву для гарантий безопасности, отмечается в докладе.

В связи с этим возникает вопрос о том, куда движется конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Были слухи и свидетельства того, что Россия хотела бы добиваться урегулирования путем договора, известного как "План Лаврова".

Согласно этому плану Армения уступит Азербайджану пять из семи регионов вокруг Нагорного Карабаха в обмен на введение миротворческих сил во главе с Россией (или, возможно, Организации Договора о коллективной безопасности) на эти территории. Несомненно, Азербайджан будет рад такому решению, которое неминуемо сделает Баку ближе к Москве.

Но правительство Армении будет категорически против. Если Россия действительно будет добиваться внедрения этого плана, ей придется преодолевать сопротивление Еревана. Это может привести к еще одной эскалации со стороны Азербайджана, который захочет оказать давление на Армению. Москва могла бы также использовать свои значительные политические связи в правительстве Армении, чтобы изменить мышление Еревана. Россия развивает тесные связи с несколькими фигурами в правительстве (в том числе в области иностранных дел и обороны) и с лидерами политической оппозиции, которые, в принципе, могли бы встать на сторону России в карабахском урегулировании.

Оба варианта, однако, несут значительные риски. Даже если Россия сможет убедить армянскую политическую элиту пойти на компромисс по статусу Нагорного Карабаха или прилегающих к нему территориях, армянская общественность не потерпит такой сделки. Любые крупные уступки поставят правительство Армении под угрозу краха, независимо от того, кто будет находиться во главе. Под вопросом окажется и возможность влияния Москвы на Ереван.

В то же время для России возможен более эффективный вариант, если она создаст условия или позволит Азербайджану произвести еще одну военную эскалацию. Но здесь существует риск, что ноые военные действия могут выйти из-под контроля.

Не исключено также, что Россия хочет показать Азербайджану, как она толкает Армению на политические уступки, в то время как сама этого не делает. В этом случае "План Лаврова" будет представлять собой возможность для Москвы, которая уже добивается более тесного военного сотрудничества и сделок по поставкам оружия с Азербайджаном, развивать более тесные связи с Баку, не подрывая при этом позиции правительства Армении.

У этого плана также есть свои риски: поддержание политического статус-кво неопределенное время является контрпродуктивной позицией для Азербайджана, поэтому Россия не может продолжать затягивать этот вопрос, не показав конкретных результатов. Это особенно актуально, поскольку другие региональные державы, такие как Турция и Иран, станут более активными на Кавказе и могут бросить вызов господству России на этой территории в будущем.

Позиция России по Нагорному Карабаху подвержена колебаниям, поскольку связана с ее многолетними интересами по сохранению влияния на Кавказе. В конечном итоге Москва хочет иметь доминирующее влияние и в Армении, и в Азербайджане, и она может использовать конфликт в Нагорном Карабахе как средство формирования своей позиции в обеих странах. Это будет ключевым фактором в эволюции конфликта на территории, которая, вероятно, станет еще более нестабильной в ближайшие месяцы, говорится в отчете.