В Ливии боевики напали на нефтяной порт

Боевики-исламисты атаковали в субботу ливийский нефтяной порт Рас-Лануф, контролируемый армией страны во главе с маршалом Халифой Хафтаром, сообщил агентству Франс Пресс представитель армии Ахмед аль-Мисмари, передает РИА Новости.

Основные нефтяные терминалы Ливии были освобождены силами Хафтара от исламистов в 2016 году. Хафтар не признает правительство страны в Триполи, которое сотрудничает с отрядами исламистов.

Как сообщил аль-Мисмари, новое наступление на Рас-Лануф в субботу предприняли боевики "Бригад обороны Бенгази", им удалось захватить местный аэродром.