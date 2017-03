Азербайджан возбудил уголовные дела против десятков иностранных компаний

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело и начала следствие по фактам незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях, ущерба в крупном размере и незаконных доходов в отношении компаний из Швейцарии, Болгарии, Уругвая, Аргентины, Румынии и других стран, сообщили сегодня в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генпрокуратура Азербайджана расследовала материал, поступивший из МИД страны, о незаконной экономической деятельности юридических лиц на азербайджанских территориях, оккупированных вооруженными силами Армении, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате расследований было установлено, что главы ряда компаний Швейцарии, Болгарии, Уругвая, Аргентины, Румынии и других стран, в том числе компаний "Haik Watch and Jewelry Co", "Rodino Haskovo" JIC, "Centro Ceibal", "Deccan Gold Mines Ltd" и "Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A", в 1999-2017 годах неоднократно незаконно пересекали государственную границу Азербайджана через территорию Армении в качестве организованной группы и вместе с другими лицами, находящимися на оккупированных территориях, создали в городах Ханкенди, Шуша, Лачинском, Кельбаджарском районах и в других населенных пунктах предприятия без государственной регистрации, предусмотренной законами Азербайджана. Проведенной деятельностью, включая использование природных богатств и полезных ископаемых, они нанесли ущерб в крупном размере, получая незаконные доходы, а также совершили действия, направленные на укрепление оккупации и нарушение территориальной целостности Азербайджана.

По этим фактам в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, начато следствие.

В соответствии с нормами и принципами международного права, требованиями азербайджанского законодательства Генпрокуратура Азербайджана продолжит необходимые меры против лиц, занимающихся незаконной экономической деятельностью на оккупированных азербайджанских территориях, а также лиц, ставящих под сомнение территориальную целостность Азербайджана, говорится в сообщении.