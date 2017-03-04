 

Трамп отложил подготовку соглашения с Москвой

 

Источники в администрации Дональда Трампа и неназванные западные дипломаты заявили агентству Ассошиэйтед Пресс, что президент США может временно отложить работу над договоренностями с Россией по борьбе с ИГИЛ и другим вопросам нацбезопасности.

Как говорится в сообщении, это может быть связано с давлением на команду Трампа из-за обвинений в контактах с Москвой.

На смену внешнеполитического курса может влиять и то, что новые лица в окружении президента США придерживаются более жесткой позиции по отношению к России, пишет агентство. В частности, советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер на встрече с сотрудниками Совета национальной безопасности назвал Россию и Китай странами, которые хотят перевернуть существующий мировой порядок, заявил один из чиновников в администрации, присутствовавший на встрече.

В свою очередь диппредставители западных стран в беседах с Трампом подчеркнули, что соглашение с Россией несет большие риски, отметил дипломатический источник.

Один из чиновников администрации добавил, что Трамп и его советники пока находятся на начальной стадии обсуждения подходов к внешней политике США по отношению к Москве.

Союзники пытались донести свою позицию до Трампа на языке, более понятом ему как бывшему бизнесмену. Они подчеркнули, что будет сложнее реализовать курс президента на восстановление лидирующей роли США в мире, если Вашингтон пойдет на уступки Москве.

Как заявили источники агентства, Трамп рассматривает в качестве препятствия для сотрудничества с Россией сообщения о том, что она якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В конце февраля пресс-секретарь президента США Шон Спайсер сообщал, что Трамп попытается заключить сделку с Россией по борьбе с терроризмом.

В Кремле отмечали, что видят определенное совпадение интересов Москвы и Вашингтона, в частности в области борьбы с терроризмом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что были "разные заявления президента Трампа. Мы исполнены терпения. Ждем, когда за заявлениями последуют какие-то действия, которые, собственно, дадут понять, на что нам следует и можно ориентироваться в плане перспектив двусторонних российско-американских отношений".

621 просмотров


Старости
Knight Frank раскрыла информацию об азербайджанских миллионерах
Knight Frank раскрыла информацию об азербайджанских миллионерах Сенсационные данные
Наша погода
Сегодня 14° / 6°
5 Март 8° / 3°
6 Март 8° / 3°
7 Март 11° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.846 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

В Украине взорван ресторан азербайджанского бизнесмена
Саргсян посадил Артура, дарующего хлеб
Рамзан Кадыров раскритиковал запрет на хиджаб
Почем билет "Мусавата"? о чем Ису Гамбара спрашивали следователи
Как в Азербайджане ущемляют больных СПИДом наша реакция
Трамп отложил подготовку соглашения с Москвой
Азербайджан возбудил уголовные дела против десятков иностранных компаний
В Ливии боевики напали на нефтяной порт
Теневое ЦРУ: «Россия может позволить Азербайджану еще одну эскалацию в Карабахе» громкий доклад
Иран провел испытания российских ракет
После ограбления DəmirBank как спасти миллионы?
МВД Азербайджана держит ситуацию под контролем обновлено
Завтра в Баку будет ветрено
Азербайджан заработал в космосе 50 млн долларов заверяет правительство
«Мировым игрокам давно неинтересна тема Карабаха» haqqin.az из Киева
И в эту зиму бакинцы остались без тепла в квартирах наши проблемы
Пожар в частном доме в Гяндже фото; видео
Администрация Алиева обвиняет Кыргызстан
Туманное будущее «Путинского союза» мнения и оценки
Эрдоган: «Германия выступает пособником терроризма»
Советники Трампа настаивают на увольнении назначенцев Обамы
28-летний мужчина повесился в Нефтчале
Русские опять в Пальмире наше послесловие
Россия поставит в Азербайджан изотопы
Шесть азербайджанок выходят замуж в Турцию – ежедневно