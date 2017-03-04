Трамп отложил подготовку соглашения с Москвой

Источники в администрации Дональда Трампа и неназванные западные дипломаты заявили агентству Ассошиэйтед Пресс, что президент США может временно отложить работу над договоренностями с Россией по борьбе с ИГИЛ и другим вопросам нацбезопасности.

Как говорится в сообщении, это может быть связано с давлением на команду Трампа из-за обвинений в контактах с Москвой.

На смену внешнеполитического курса может влиять и то, что новые лица в окружении президента США придерживаются более жесткой позиции по отношению к России, пишет агентство. В частности, советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер на встрече с сотрудниками Совета национальной безопасности назвал Россию и Китай странами, которые хотят перевернуть существующий мировой порядок, заявил один из чиновников в администрации, присутствовавший на встрече.

В свою очередь диппредставители западных стран в беседах с Трампом подчеркнули, что соглашение с Россией несет большие риски, отметил дипломатический источник.

Один из чиновников администрации добавил, что Трамп и его советники пока находятся на начальной стадии обсуждения подходов к внешней политике США по отношению к Москве.

Союзники пытались донести свою позицию до Трампа на языке, более понятом ему как бывшему бизнесмену. Они подчеркнули, что будет сложнее реализовать курс президента на восстановление лидирующей роли США в мире, если Вашингтон пойдет на уступки Москве.

Как заявили источники агентства, Трамп рассматривает в качестве препятствия для сотрудничества с Россией сообщения о том, что она якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В конце февраля пресс-секретарь президента США Шон Спайсер сообщал, что Трамп попытается заключить сделку с Россией по борьбе с терроризмом.

В Кремле отмечали, что видят определенное совпадение интересов Москвы и Вашингтона, в частности в области борьбы с терроризмом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что были "разные заявления президента Трампа. Мы исполнены терпения. Ждем, когда за заявлениями последуют какие-то действия, которые, собственно, дадут понять, на что нам следует и можно ориентироваться в плане перспектив двусторонних российско-американских отношений".