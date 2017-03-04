Со случаями дискриминации сталкиваются многие люди. Где-то это связано с возрастом или полом, где-то с национальными или религиозными факторами. Но, пожалуй, самые неприятные случаи – это дискриминация больных людей. Не случайно, что Организация ООН по борьбе со СПИДом – UNAIDS ввела специальный памятный День борьбы с дискриминацией и стигмой в отношении лиц, живущих с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Между тем, как оказалось, и в Азербайджане эта проблема существует.

Член правления общественной организации «Борьба со СПИДом» Эхтирам Пашаев рассказал haqqin.az о нескольких случаях дискриминации. «К примеру, член нашей организации, который является ВИЧ-инфицированным, попал в одну из частных клиник. Врач-травматолог отказался проводить операцию. Мы поговорили с врачом, закупили операционные халаты, так как сотрудники клиники обещали уничтожить халаты в которых будут проводить операцию. Мы им долго объясняли, что при выполнении обычных мер предосторожности нет никакого риска заражения. Только после этого больному сделали операцию».

Пашаев отметил, что часто дискриминации подвергаются здоровые дети, родившиеся у ВИЧ-инфицированных родителей. «Так было с одной семьей, проживавшей в поселке Бадамдар. Возмущенные родители запретили своим детям играть вместе с ребенком, у которого родители ЛЖВ (лица, живущие с ВИЧ). Были и другие случаи: к нам обратился человек, которого уволили с работы, хотя он трудился простым грузчиком, когда он проговорился, что инфицирован».

Пашаев утверждает, что в целом отношение к ВИЧ остается предвзятым.

«С одной стороны, по-прежнему, бытует мнение, что это заболевание наркоманов, гомосексуалистов, проституток. С другой - население все еще мало знает о ВИЧ и путях инфицирования. Это очень плохо, так как если люди боятся говорить о своем статусе из-за риска дискриминации, а в результате увеличивается угроза распространения этого заболевания.

Лица, живущие с ВИЧ, не должны опасаться говорить о своем статусе на приеме у врача, в тату-салоне, при посещении косметических салонов и пр. Но стереотипы по-прежнему живы. Вряд ли кто-то согласится устроить своего ребенка в детский сад, где есть ВИЧ-инфицированные дети. А ведь риск передачи заболевания равен нулю», - говорит Пашаев.

Между тем, как сообщили haqqin.az в Республиканском центре по борьбе со СПИД Минздрава Азербайджана, с проблемой предвзятого отношения к людям, живущим с ВИЧ, можно бороться только путем просветительской работы среди населения. «Азербайджанское законодательство защищает права зараженных ВИЧ. Но существует проблема незнания элементарных сведений о путях заражения», - считают сотрудники Центра.

там же рассказали и такую историю. К ним по горячей линии обратился директор одной из бакинских школ. «В кабинет к директору, когда там находились завуч и еще одна учительница, пришла женщина с ребенком, который учится в этой школе. Родительница сообщила, что и она, и ее муж являются ВИЧ-инфицированными и им необходимо пройти лечение, поэтому ребенок несколько дней не сможет посещать уроки. Руководители школы мило попрощались с женщиной, пожелали выздоравливания всей семье… и тут же впали в дикую панику. Все предметы с директорского стола полетели в мусорку, двери окна открыли настежь, в кабинет директора два дня никто не заходил, стены и мебель промыли хлором, проспиртовали руки до ожогов. Все участники встречи погрузились в депрессию в ожидании скорого конца…», - поведали медики.

В Центре отметили, что человек не должен опасаться признавать свой ВИЧ-статус. Ведь, скажем, больной диабетом не боится осуждения окружающих. «Для этого СПИД-Центр проводит различные акции, во время которых людям объясняют, что риск заражения есть только при контакте с кровью больного и незащищенном сексе. Во всех остальных случаях нет никакой опасности.

Государственные и частные организации предоставляют все условия для просветительских акций. Даже Центр интеллектуального управления транспортом предоставил свои мониторы на автобусных остановках для прокручивания ролика о ВИЧ», - сообщили врачи.

При этом в Центре выразили сожаление, что отечественные телеканалы не проявляют заинтересованности в просвещении людей о ВИЧ.