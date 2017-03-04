Одним из характерных проявлений глобализации современного мира стала растущая международная миграция населения. Не обошла эта тенденция и Азербайджан: в последние годы значительное число граждан страны переехали на постоянное местожительство в Европу и Америку.

Причины переезда, как и повсюду в мире, разные: кого-то привлекли зарубежные возможности бизнеса, кто-то решил получить образование и набраться опыта в престижных университетах и лабораториях, кому-то жизненно важно постоянно находиться неподалеку от определенной клиники, чтобы вовремя получить лечение, ну и, наконец, кто-то просто создал семью с иностранным гражданином. То есть у азербайджанцев поводом для миграции, как правило, служат социально-экономические обстоятельства.

Однако есть и такие, кто, усмотрев недостатки политической ситуации в стране, всеми правдами и неправдами добивается статуса эмигранта. Безусловно, утверждать, что все без исключения люди с такими настроениями использовали для въезда в чужую страну какие-то махинации, нельзя. Однако столь же безусловным фактом является фальсификация с этой целью документов отдельными представителями оппозиционных партий, НПО, медиа.

Но если подделка документов такого рода всего лишь мелкая уголовщина, то гораздо более серьезным преступлением является позиционирование подобными личностями себя в качестве «жертв политических репрессий». Этим они наносят вред имиджу правового демократического государства, каковым сегодня является Азербайджан.

Как ни странно, на Западе будто не замечают подобных популистских уловок «мигрантов по политическим мотивам». Не удивляет тамошних защитников прав и демократии, что приезжие из Азербайджана предъявляют новенькие билеты «оппозиционных, преследуемых в стране» партий. На самом же деле все эти организации давно потеряли право называться оппозиционными, более того, их деятельности никто не мешает.

А все дело в том, что некоторые «оппозиционные» функционеры открыли для себя новую статью доходов: продажа членских билетов и сочинение «страшных историй» преследования властями для претендентов на европейское местожительство. Ну а дальше все зависит от прыти самого «политэмигранта»: насколько часто ему удастся засветиться в разных мелкотравчатых СМИ со своими «злоключениями непримиримого борца с авторитарной системой». Подобные публикации прибавляют проходные баллы для переселения на вожделенный Запад. То есть за счет охаивания и очернения собственной страны такие изгои пытаются устроить себе безбедную, но при этом не обремененную трудом праведным жизнь за границей.

Но речь сегодня не о том, какому и как это удалось, а о тех, кто этому способствует. Недавно Генпрокуратура Азербайджана начала расследование по фактам фальсификации и мошенничества с целью переезда за рубеж. Уже допрошены бывший и нынешние председатели партии «Мусават» Иса Гамбар и Ариф Гаджилы и некоторые другие функционеры.

Эта организация особенно щедро раздавала свои удостоверения и членские билеты, не супясь и на живописание тяжелой доли «революционеров», чьей жизни на Родине грозит опасность, а потому им срочно необходимо обзавестись статусом политэмигранта.

Впрочем, масштабы мошенничества с подобными «политматериалами» достигло такого уровня, что даже посольства западных стран в Азербайджане стали относится к ним скептически, если не сказать с подозрением. А в результате и тем, кто переезжает по вполне правомерным и объективным причинам приходиться испытывать трудности с оформлением виз и другой документации. Что поделать – из-за кучки отщепенцев гражданам Азербайджана теперь в дипмиссиях не доверяют.

Эмиграция в США вообще стала практически невозможной. Юридические фирмы Америки, занимающиеся оформлением документов беженцев из других стран, еще более ужесточают требования к мигрантам. Например, просителю надо предоставить в миграционную службу США полный пакет документов на английском языке, объяснив, почему ему невозможно возвратиться на родину. Кстати, только после регистрации запроса потенциальный иммигрант может легально находиться в США на протяжении времени, которое понадобится для рассмотрения его дела. А вот покидать территорию Штатов до момента рассмотрения дела не разрешается.

В Азербайджане тем временем, помимо некоторых политорганизаций, поставивших на поток подготовку дискредитирующих нашу страну документов, раскинулась и целая сеть аферистов иного плана, однако действующих в том же направлении, то есть помогающих сбежать за рубеж. Впрочем, без партфункционеров и тут не обходится: подкидывают в нужный момент нужные документы, а потом в фейковых СМИ размещают чернуху об издевательствах над правдолюбцем. Не гнушаются такие «фирмы ничем»: у чистокровных азербайджанцев появляются бабушки-дедушки армянской и еврейской национальности, ну а «политическую» и прочую слезливую историю придумывают писаки из тех же фейковых изданий.

Дело зашло так далеко, что историями с «политбеженцами» заинтересовались правоохранительные органы. Как уточнил для haqqin.az глава общественного совета при Государственной миграционной службе Азер Аллахверанов, только за прошлый год 21 % выехавших из страны азербайджанцев получили в Европе статус беженцев.

«Причем немалой части выехавших предоставили в Европе политическое убежище. Конечно, все это вызывает подозрение, и не случайно правоохранительные органы заинтересовались таким потоком «политэмигрантов». Судя по всему, запущен конвейер по подготовке для таких людей удостоверений, справок и других документов, свидетельствующих, что в Азербайджане их якобы притесняли и ущемляли в правах по политическим мотивам. Некоторые факты мошенничества уже раскрыты, другие расследуются. Не исключено, что в этой мошеннической схеме наряду с оппозиционными функционерами задействованы и некоторые нечистоплотные чиновники. Для переезда в Европу, чтобы получить статус политэмигранта, люди платят немалые деньги», - отметил А.Аллахверанов, тогда как увеличение миграции из страны много больше связано с экономическими факторами, нежели с политическими.

Правозащитница Новелла Джафароглу также не исключает, что в массовости отъездов из страны связано с мошенничеством. «Некоторые люди за немалые деньги пытаются получить статус политэмигранта, и это им удается. Видимо, в оппозиционных партиях есть люди, которые промышляют этим. Однако уверена, что руководители организаций здесь ни при чем. К тому же многие, из тех кто уехал из страны, действительно были мусаватистами и фронтистами. Мы в свое время также давали рекомендации по политическим мотивам, но уже многие годы в этом нет нужды. К сожалению, некоторые, устроившись за рубежом и как политэмигранты получая гранты, принимаются критиковать свою страну. Я таких людей не понимаю: если ты такой убежденный и смелый, оставайся на Родине и здесь выявляй недостатки и критикуй. А сидя за рубежом ругать свою страну, по меньшей мере, безнравственно», - убеждена правозащитник.

Действительно афера с получением статуса политэмигрантов становится прибыльным бизнесом для некоторых нечистоплотных деятелей от оппозиции.