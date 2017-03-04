Рамзан Кадыров раскритиковал запрет на хиджаб

Запрет на ношение мусульманских платков в школах, как и любой другой религиозной атрибутики, "уничтожает религиозные чувства россиян и подрывает российское общество". Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия 1", передает ТАСС.

"Я считаю, что такое запрещение убийственно для российского общества, потому что мы граждане России, многонациональная и многоконфессиональная страна", - сказал он.

По словам Кадырова, "неправильно допускать разделение российского общества", запрещая людям чтить религию и традиции своего народа. "У нас федеративное государство, и мы должны укреплять наше государство, придерживаясь обычаев, культуры и религий", - отметил он.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева 24 января на пресс-конференции в ТАСС прокомментировала ситуацию в селе Белозерье в Мордовии, где от учительниц и учениц потребовали отказаться от ношения мусульманских платков. Министр напомнила о светском характере образования в России, высказав мнение, что истинно верующие люди не стараются подчеркнуть свое отношение к вере "при помощи атрибутики".

Ранее вопросы о ношении мусульманских головных платков в школах становились предметом рассмотрения Верховного суда РФ. Летом 2013 года суд отказался отменять решение Ставропольского краевого суда, запретившего школьницам-мусульманкам ходить в платках, а в 2015 году Верховный суд признал законным запрет на ношение мусульманских головных платков в школах Мордовии.