 

Саргсян посадил Артура, дарующего хлеб

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

По обвинению, которое власти Армении сфабриковали против простого парня Артура Саргсяна, можно без преувеличения проследить судьбу всего армянского народа на протяжении последних 25 лет.

Вся вина Артура, который сейчас буквально погибает в тюрьме, состоит в том, что в дни мятежа группы сторонников «Сасна Црер», захвативших полк ППС, он сумел прорваться через кордон полиции и доставить бунтовщикам хлеб и воду. Армянский народ окрестил его за этот самоотверженный поступок «Дарующим хлеб».

Но гуманность, справедливость, смелость, жертвенность в современной Армении не в чести, ее нынешние руководство, а точнее, правительственное бандформирование, именующее себя властью, безжалостно расправляется с любым проявлением простой человеческой порядочности.

Действующие в стране международные организации и дипмиссии, прекрасно осведомлены о беспредельной жестокости, проявляемой по отношению к любому свободомыслящему человеку, но никак на это не реагируют.

Преступное сообщество, захватившее власть, передает ее из рук в руки и только «своим», дабы не раскрылись все те вопиющие преступления, от которых у нормальных людей кровь в жилах стынет.

Безграмотные чиновники-маргиналы, провозгласив себя руководством страны, безнаказанно творят беззакония, прикрываясь, как ни странно, «именем закона». Их филькины грамоты, которые выдаются за «документы», есть не что иное, как  фальсификация действительности. И на это армия «международных правозащитников» также взирает сквозь пальцы.

А между тем равнодушие господ наблюдателей из «цивилизованных демократических» стран к простому человеку, гражданину государства, куда их направили с миссией не допустить правового произвола, приводит к тому, что десятки безвинных людей по огульным обвинениям гниют и гибнут в тюрьмах. Их богоданные права почему-то никого не беспокоят!..

Сегодня  буквально на волоске висит жизнь настоящего человека, настоящего мужчины Артура Саргсяна, вся вина которого состоит в том, что он накормил голодных. Именно за это его обвинили в пособничестве группировке «Сасна Црер» и даже подстрекательстве к вооруженному восстанию.

Тяжело больного человека упрятали за решетку и лишили врачебной помощи. Многочисленные акции в его защиту не действуют на власти.

Даже голодовка, которую объявил Артур в тюрьме, не смогла заставить узурпировавших власть соблюсти требования закона. Более того, они начали преследование матери и брата Артура.

Вот что пишет об этом вопиющем факте произвола властей армянский блогер Арут Кишмиян.

«Хлеб – это святыня. Отношение к хлебу насущному у армян сформировалось издревле. И вот теперь в стране, где празднуют День хлеба, человек, дарующий хлеб, какими-то самозванцами объявлен опасным преступником и его планомерно ведут к смерти. 

Я обращаюсь к захватившему президентский престол существу без рода и без имени, а также к министру юстиции, не имеющему ничего общего с правосудием! Ваше будущее, несомненно, тоже тюрьма! И знайте, что единственным человеком, который может вам привезти хлеб и еду, будет тот же Артур Саргсян, потому что накормить голодных может только такой, как он человек, который забудет, как жестоко наказывали вы его только за то, что он раздал людям хлеб!..»

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