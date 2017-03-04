 

В Украине взорван ресторан азербайджанского бизнесмена

 

В окрестностях Донецка 2 марта взорван ресторан, принадлежащий азербайджанскому бизнесмену, сообщает АПА.

В результате взрыва был ранен владелец ресторана, уроженец Зардабского района Азербайджана 60-летний Исмаил Гулиев. Он был доставлен в больницу.

Совершившие подрыв лица были в масках, их личности не установлены.

Отметим, что в последнее время на Украине увеличились случаи нападения на азербайджанских бизнесменов и на принадлежащие им объекты, похищение людей, сообщается, что 25 азербайджанцев были похищены неизвестными. В связи с этими фактами Генеральной прокуратурой Украины возбуждены уголовные дела.

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