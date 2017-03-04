 

В Иордании казнили сразу 15 человек

 

Десять человек, осужденных за терроризм, и пять - за тяжкие уголовные преступления, повешены в Иордании, сообщили власти страны, передает ВВС.

Как сообщает агентство Petra со ссылкой на министра информации страны, террористы были осуждены за ряд резонансных преступлений в королевстве в 2016 году, в том числе за террористическое нападение на базу спецслужб в лагере беженцев аль-Бакаа и убийство писателя-христианина Нахида Хатара.

Казнь состоялась на рассвете в тюрьме к югу от столицы страны Аммана.

С 2006 по 2014 годы в Иордании действовал мораторий на смертную казнь.

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