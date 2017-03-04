За дружбу с азербайджанцами армяне атакуют олимпийскую чемпионку

Армянская общественность, недавно просто боготворившая гражданку России, двукратную чемпионку Олимпийских игр, лауреата национальной премии в номинации «Гордость России» в категории «Спортсменка года" в 2016 году саблистку Яну Егорян, теперь подвергла ее жесткой обструкции. Давление на российскую спортсменку армянского происхождения было оказано настолько сильное, что молодая девушка растерялась и сделала заявление: «Я не так сказала». Ну, а армянские СМИ «от греха подальше», даже не поинтересовались: а «как сказала?».

А что же, собственно, говорилось в российской «Экспресс-Газете» (haqqin.az уже сообщал об этой публикации)? Ничего особенного, с точки зрения нормального человека, и нечто запредельное, не укладывающееся в голове у радикальной части армянского общества. Со слов российской спортсменки, которую процитировала «Экспресс-Газета», у нее есть много друзей из Азербайджана. «И чихать, что у Армении с Азербайджаном какие-то проблемы на высшем уровне. С кем хочу, с тем и буду дружить!».

Как же так, возмутились в Армении, мы ее считаем своей гордостью, об этом даже армянский президент Серж Саргсян говорит, а она дружит с азербайджанцами и не считает это чем-то зазорным?!

«Подобная фраза спортсменки действительно неприятная и неуместная. На карабахско-азербайджанской линии соприкосновения постоянно гибнут армянские солдаты и есть серьезная опасность возобновления войны», написал по этому случаю ереванский портал «Первый информационный».

Издание делает вывод о том, что Егорян обижена на Армению, «в частности, на чиновников нашей страны, которые на протяжении лет игнорировали ее».

Далее звучит предположение, что спортсменка, сделав подобное заявление в своем интервью, попыталась отомстить.

Кому и зачем мстить российской спортсменке? Причем тут гибель армянских солдат на оккупированной Арменией территории Азербайджана?

Но в комментариях армянских пользователей под материалами с цитатами о дружбе Егорян с азербайджанцами полился поток оскорблений и даже мат. Самые мягкие высказывания: «Она так сказала от недостатка ума и воспитания», «Если она чихает на проблемы Армении, тогда пусть выступает под фамилией Егорзаде ханум» и т.д.

И ведь мало кто в Армении вспомнил о том, что своим успехом Егорян обязана азербайджанскому тренеру Ильгару Мамедову. Когда в Ереване называли спортсменку гордостью страны, не говорили об этом. Не говорят, впрочем, и сейчас.

В беседе с haqqin.az вице-президент Федерации фехтования Азербайджана, отец главного тренера сборной России Ильгара Мамедова Яшар Мамедов отметил, что «армяне стали называть Яну Егорян своей после того, как она завоевала два золота на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро».

«До этого они не считали ее своей. И действительно, к Армении она имеет весьма опосредованное отношение. Родилась в Грузии, затем жила несколько лет в Армении, после чего переехала с матерью в Россию. Можно сказать, что всю жизнь она провела там.

Что касается дружбы с азербайджанцами, то раньше ее личным тренером была бывшая саблистка сборной Азербайджана Елена Жемаева. С моим сыном Ильгаром Мамедовым у нее, как вы понимаете, тоже нормальные отношения».

Вот так, коротко и ясно. У российской спортсменки Егорян были и будут друзья азербайджанцы. А вот захочется ли самой фехтовальщице говорить с гордостью о том, что она армянка после того, как в армянских СМИ и соцсетях на нее вылили ушаты грязи и непристойностей – большой вопрос.