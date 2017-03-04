Северодвинск выжил в тяжелейшие 90-е годы во многом благодаря Давиду Гусейновичу Пашаеву, который возглавлял гигант военно-промышленного комплекса «Севмашпредприятие» на стыке эпох и экономических систем. И за свои безусловные заслуги он первым в Архангельской области стал Героем Российской Федерации. Агентство «Двина-информ» посвятило статью выдающемуся азербайджанцу, о котором мало что известно на исторической Родине.

«Азербайджанец по национальности, он стал настоящим северянином. И не только потому, что прошел за 40 лет работы на северодвинском «Севмаше» путь от помощника мастера до генерального директора. А еще и потому, что вложил все свои силы и душу в развитие нашего региона. Он был из той плеяды советских корабелов, которые со всей страны приезжали в Северодвинск, чтобы строить атомный подводный флот», - пишет российское издание.

В 1988 году впервые в практике Севмаша Д.Пашаев был не назначен, а избран на главную заводскую должность. Город, расположенный всего в 30 километрах от Архангельска, даже на географических картах не отмечался. И тем более, мало кто знал, что здесь, на берегу Белого моря действуют такие промышленные гиганты, как Севмаш, «Звездочка» и «Арктика». Сам «Севмаш» ранее носил строгое и засекреченное название – «Завод № 402». Попасть в Северодвинск вплоть до конца 80-х годов можно было только по приглашениям, на въезде действовал контрольно-пропускной пункт.

«Но это было время расцвета. Совершенно другим стал город в середине-конце 90-х годов, когда, после развала СССР и окончания «холодной войны», отпала необходимость в таком мощном оборонном заказе. И Севмаш вместе с Северодвинском оказался обречен. Люди оставались без работы и зарплаты, массово уезжали, продавая за бесценок новенькие хорошие квартиры. Но генеральный директор Севмаша Давид Пашаев и тогдашний мэр Северодвинска Александр Беляев буквально спасли город» - говорится в статье.

Он действительно был героем, и совершенно справедливо, что в 1995 году получил самую высокую награду новой России – звание Героя Российской Федерации, отмечает российское издание. Также труд Давида Пашаева отмечен двумя Государственными премиями России, орденами и медалями. Он получил звание Почетного гражданина Северодвинска.

В 2004 году по состоянию здоровья Пашаев был вынужден покинуть пост генерального директора Севмашпредприятия.

«Давид Гусейнович Пашаев являл собой необычный тип руководителя. Несмотря на работу «сурового технаря», в жизни это был глубоко интеллигентный, начитанный и образованный человек. И отдал Северодвинску не только свои таланты, но и здоровье… Он участвовал в опасных для здоровья и даже жизни, но необходимых мероприятиях. Например, в сдаче подводных лодок, гендиректор провел в условиях радиационной вредности более 7 тысяч часов, выходил на испытания в море в составе сдаточных команд и провел под водой более тысячи часов…

Это не могло не сказаться на продолжительности жизни. Спаситель Севмаша скончался в апреле 2010 года на 70-м году жизни после тяжелейшей болезни и был похоронен у самого входа на Северодвинское городское кладбище. У памятника всегда свежие цветы. Это знак глубокого уважения и признательности северодвинцев. Давид Пашаев для них настоящий герой, пусть и мирного, но не менее тяжелого времени», - отдают должное нашему соотечественнику в далеком Архангельске.