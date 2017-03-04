Найдено тело еще одного нефтяника?

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Автор: Отдел информации 

Согласно распоряжению президента Азербайджана «О некоторых мерах в связи с происшествием на нефтесборном пункте производственного объединения «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана» от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили haqqın.az в поисково-спасательном штабе, на территории обрушения эстакады Нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова Производственного Объединения «Азнефть» в Каспийском море обнаружено тело неизвестного мужчины.

В Штабе также сообщили, принадлежность тела к пропавшим нефтяникам устанавливается.

После установления личности обнаруженного тела, общественности будет предоставлена более подробная информация.

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