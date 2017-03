Трамп: «Обама прослушивал мои телефоны»

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефонных разговоров во время предвыборной кампании и назвал это низостью. Об этом глава США написал в своем микроблоге в Twitter.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!