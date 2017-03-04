В Бахрейне раскрыли иранскую террористическую сеть

Сотрудники силовых ведомств Бахрейна раскрыли крупную террористическую ячейку, действовавшую в королевстве и связанную с Ираном. Как сообщает ТАСС, об этом сообщила генеральная прокуратура Бахрейна.

По ее информации, в преступную группу входили 54 человека. 25 обвиняемых в терроризме удалось задержать, 16 из них предъявлены официальные обвинения. По версии следствия, члены ячейки совершили как минимум шесть терактов на территории королевства. Также власти установили, что боевики планировали покушения на сотрудников силовых структур, при этом они действовали в координации с Ираном.

Во время задержания у преступников было изъято большое количество оружия и взрывчатых веществ.