Трамп высмеял Шварценеггера

Президент США Дональд Трамп назвал решение американского киноактера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера покинуть реалити-шоу "Ученик знаменитости" (The Celebrity Apprentice) печальным концом отличной телепрограммы. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице республиканца в сети микроблогов Twitter, передает ТАСС.

"Арнольд Шварценеггер покидает "Ученика знаменитости" не по своей воле. Он был уволен, но не мной, а своими низкими жалкими рейтингами. Печальный конец отличной телепрограммы", - отметил Трамп.

Arnold Schwarzenegger isn't voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2017 г.

Накануне Шварценеггер объявил, что более не намерен вести популярную телепередачу. Причиной своего ухода он назвал, кроме прочего, поведение президента США, который ранее сам был ведущим этого телепроекта. По данным телекомпании Fox News, решение актера связано с тем, что рейтинги шоу резко ухудшились, а спонсоры начали отказывать ему в финансовой поддержке.

В феврале нынешнего года лидер США весьма нелестно высказался по поводу способностей Шварценеггера вести передачу, а еще раньше высмеял кинозвезду за низкие рейтинги шоу. Шварценеггер ответил Трампу, опубликовав в Twitter видео, в котором предложил ему поменяться местами.