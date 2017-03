Трамп высмеял Шварценеггера

Президент США Дональд Трамп назвал решение американского киноактера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера покинуть реалити-шоу "Ученик знаменитости" (The Celebrity Apprentice) печальным концом отличной телепрограммы. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице республиканца в сети микроблогов Twitter, передает ТАСС.

"Арнольд Шварценеггер покидает "Ученика знаменитости" не по своей воле. Он был уволен, но не мной, а своими низкими жалкими рейтингами. Печальный конец отличной телепрограммы", - отметил Трамп.

Arnold Schwarzenegger isn't voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show