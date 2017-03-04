Министра Насирова выкрали из больницы

Главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в субботу, 4 марта, выкрали из больницы "Феофания", передает Интерфакс-Украина.

Согласно информации, Насирову ввели неизвестный препарат и без разрешения врачей увезли в неизвестном направлении.

Кроме того, адвокаты главы ГФС не были поставлены в известность о намерении какой-либо транспортировки Насирова.

Адвокат Александр Мирошник и его родственники заявили журналистам, что им не известно, куда его вывезли, подчеркнув, что такие действия являются полностью незаконными.

Тесть Насирова отметил, что его зять утром написал на своей странице в Facebook о готовности к дискуссиям в суде "через несколько дней".

"Сегодня я с ним поговорил, он в нормальном состоянии. Дух хороший, в общем… Ему ввели медикаментозный наркоз, снотворное для МРТ. То есть он заснул", - сказал он.

По словам тестя, после этого к Насирову зашли детективы НАБУ.

"Куда его повезли - я не знаю", - добавил он.

Жена Екатерина отметила, что Насирова увезли без выписки: "Без какой-либо документации-заключения вывезли в неизвестном направлении".