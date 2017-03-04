СМИ: В России создали лекарство от всех видов рака

Российские ученые завершают доклинические испытания лекарственного препарата, который, как предполагается, будет способен бороться со злокачественными опухолями даже на последних стадиях заболеваний. Об этом замдиректора Государственного научно-исследовательского института особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), профессор Андрей Симбирцев сообщил в интервью газете "Известия".

По словам Симбирцева, клинические испытания обычно проходят два-три года.

"К сожалению, быстрее не получится - это серьезное исследование. То есть с учетом финальной стадии доклинических исследований пациенты получат новое лекарство через 3-4 года", - пояснил профессор.

Симбирцев рассказал, что уже проведены опыты на мышах и крысах, у которых развивались меланомы и саркомы.

"Курсовое введение препарата в большинстве случаев приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. То есть уже можно с уверенностью сказать, что белок обладает необходимой для лечения рака биологической активностью", - объяснил он, отметив, что на другие виды опухолей препарат будет действовать благодаря универсальности лежащей в его основе молекулы.

Успех в создании препарата с рабочим названием "Белок теплового шока" был достигнут с помощью космического эксперимента. "Дело в том, что для рентгеноструктурного анализа действия белка необходимо сформировать из него сверхчистый кристалл, однако в условиях земного притяжения получить его невозможно - белковые кристаллы растут неравномерно. Мы упаковали сверхчистый белок в капиллярные трубочки и отправили их на МКС. За шесть месяцев полета в трубочках сформировались идеальные кристаллы, которые были спущены на землю и проанализированы в России и Японии", - приводит газета слова Симбирцева.

Отмечается, что побочных эффектов у нового препарата не выявлено. "Во время тестирования "Белок теплового шока" не проявил токсичности. Но окончательно мы сможем сделать вывод о полной безопасности препарата только после завершения доклинических исследований. На это потребуется еще год", - добавил Симбирцев.