СМИ: В России создали лекарство от всех видов рака

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Российские ученые завершают доклинические испытания лекарственного препарата, который, как предполагается, будет способен бороться со злокачественными опухолями даже на последних стадиях заболеваний. Об этом замдиректора Государственного научно-исследовательского института особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), профессор Андрей Симбирцев сообщил в интервью газете "Известия".

По словам Симбирцева, клинические испытания обычно проходят два-три года.

"К сожалению, быстрее не получится - это серьезное исследование. То есть с учетом финальной стадии доклинических исследований пациенты получат новое лекарство через 3-4 года", - пояснил профессор.

Симбирцев рассказал, что уже проведены опыты на мышах и крысах, у которых развивались меланомы и саркомы.

"Курсовое введение препарата в большинстве случаев приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. То есть уже можно с уверенностью сказать, что белок обладает необходимой для лечения рака биологической активностью", - объяснил он, отметив, что на другие виды опухолей препарат будет действовать благодаря универсальности лежащей в его основе молекулы.

Успех в создании препарата с рабочим названием "Белок теплового шока" был достигнут с помощью космического эксперимента. "Дело в том, что для рентгеноструктурного анализа действия белка необходимо сформировать из него сверхчистый кристалл, однако в условиях земного притяжения получить его невозможно - белковые кристаллы растут неравномерно. Мы упаковали сверхчистый белок в капиллярные трубочки и отправили их на МКС. За шесть месяцев полета в трубочках сформировались идеальные кристаллы, которые были спущены на землю и проанализированы в России и Японии", - приводит газета слова Симбирцева.

Отмечается, что побочных эффектов у нового препарата не выявлено. "Во время тестирования "Белок теплового шока" не проявил токсичности. Но окончательно мы сможем сделать вывод о полной безопасности препарата только после завершения доклинических исследований. На это потребуется еще год", - добавил Симбирцев.

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