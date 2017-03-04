 

Меркель позвонила Йылдырыму подробности не сообщаются

 

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с главой правительства Турции Бинали Йылдырымом. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в правительстве ФРГ.

"Федеральный канцлер созвонилась с турецким премьером", - сказал он, отказавшись уточнить, что именно стало темой разговора и кто был инициатором звонка.

Разговор состоялся на фоне нового витка напряженности в отношениях между Анкарой и Берлином, который спровоцирован задержанием журналиста немецкой газеты Дениза Юджеля, с одной стороны, и запретом на выступление турецких министров на двух политических мероприятиях в ФРГ, с другой.

В четверг в Гаггенау был отменен митинг, связанный с референдумом в Турции, что стало причиной дипломатических трений между двумя странами. Власти германского города запретили проведение мероприятия, на котором в числе прочих должен был выступить с речью в рамках агиткампании перед референдумом по поправкам в конституцию Турции министр юстиции республики Бекир Боздаг. В пятницу полиция немецкого города Фрехен сообщила об отмене мероприятия с участием министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, которое должно было состояться в этом населенном пункте в воскресенье. 

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